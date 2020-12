Mis à jour le 13/12/2020 à 19:56

2020 touche à sa fin et en 2021, les clubs mexicains sont déjà enthousiasmés par le titre de Tournoi de clôture. Il Repêchage Liga MX Il est devenu plus «épicé» que jamais et les plus grands clubs du Mexique veulent continuer à régner. Par conséquent, le marché des transferts de Fútbol Estufa attire l’attention de tous ces jours-ci avec les hauts, les bas et les rumeurs de la fenêtre de passe dans le football aztèque.

Pour le moment, América, l’un des clubs les plus populaires du football mexicain, a déjà annoncé l’embauche de Mauro Lainez et Alan Medina. Alors que les joueurs Paul Aguilar, Roger Martínez et Andrés Ibarguen ne seront plus sous les ordres de Miguel Herrera.

De son côté, Cruz Azul, après avoir été incroyablement éliminé en demi-finale de l’Apertura 2020, aux mains de Pumas, a annoncé le départ de l’entraîneur uruguayen Robert Siboldi. Le Péruvien Juan Reynoso compte parmi les candidats à la reprise du plongeur «Machine».

L’une des victimes les plus sensibles de la Ligue MX pour la Clausura 2021 est sans aucun doute celle d’Eduardo Vargas. Après plusieurs saisons aux Tigres, l’attaquant chilien est devenu un joueur de l’Atlético Mineiro brésilien.

Voici les hauts, les bas et les rumeurs du Draft Liga MX avec des mises à jour instantanées des événements.

FAITS SAILLANTSMauro Lainez (Tijuana) Paul AguilarAlan Medina (Toluca) Roger MartínezAndrés IbarguenHAUT BASSEAldo Rocha (Mazatlan) Edgar HernándezJulio Furch (Santos) Jesús IsijaraPablo González (Pueblino) Reygnino ALAS Lorenzo (LORGINALA) AS Lorgnino (LORGINALA) LORGINALAS (LORGNICA)HAUTEFAIBLEJavier Aguirre (Entraîneur)HAUTEFAIBLENicolás Vikonis (Puebla) Aldo RochaLorenzo Reyes (Atlas) César HuertaMiguel FragaJorge ValdiviaGonzalo JaraHAUTEFAIBLEMauro Quiroga (San Luis) Rodrigo Salinas Matías Catalán (San Luis)HAUTEFAIBLENicolás Larcamón (Entraîneur) Juan Reynoso (Entraîneur) Nicolás VikonisPablo GonzálezAlejandro ChumaceroBrayan AnguloHAUTEFAIBLEAntonio Valence, Jefferson Montero, Omar MendozaHAUTEFAIBLEHernán Cristante (Entraîneur) Alan Medina José Juan Vázquez Carlos CisnerosHAUTEFAIBLEEsteban PavezMauro LainezMauro ManotasHAUT BASSELuis Fernando Tena (Entraîneur) Gabriel Caballero (Entraîneur) Bruno RomoHAUT BASDGAR HernándezHAUT BASHAUT BASLeonel Rocco (Entraîneur) Mauro QuirogaDamián BatalliniMatías CatalanlezJohn DuqueRic Gonardoález León et Pumas étaient les derniers finalistes de la Liga MX.

