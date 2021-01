Le match dans lequel danger édénique Il devait montrer que sa signature était un succès pour lui Real Madrid, il n’a pas. Le Belge a effectué une performance discrète contre lui Club athlétique en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne et condamné le sien au élimination.

L’ancien joueur de Chelsea a de nouveau donné des signaux clairs qu’il n’était toujours pas prêt à être le leader du Real Madrid Et dans son processus de tournage, le club blanc récolte des résultats négatifs qui compliquent la Liga ou lui coûtent une élimination dans un tournoi comme la Super Coupe d’Espagne.

Eden fait preuve d’un manque de confiance. Il essaie, mais a cessé d’être déséquilibré et sans se sentir pleinement, il prend de mauvaises décisions en dixièmes de seconde. Une pièce l’a défini. Seulement pour marquer un but, talonné, après la passe hachée de Casemiro, il hésita, le temps dont le rival avait besoin pour reprendre sa position passa et finit par donner une passe à rien.

Comme prévu, les critiques adressées au joueur du Real Madrid ne se sont pas fait attendre. L’un de ses principaux défenseurs, Tomás Roncero, n’a eu aucune pitié pour remettre en question le travail du «7» à La Rosaleda. Pour le rassemblement «El Chiringuito», l’équipe «Viking» a joué avec 10 contre l’Athletic.

«Madrid a joué avec 10 et ça commence déjà à me toucher le nez. Je comprends que Zidane veut sauver le soldat Hazard, mais Hazard n’est pas là, si je sors, je peux contribuer davantage et je le pense. Hazard n’a pas découvert qu’il était le joueur de la franchise, qui a coûté 100 millions d’euros et est le mieux payé de l’équipe », a déclaré le journaliste.

«La seule fois où il a été seul, il n’a pas tiré parce qu’il a peur. Hazard devrait être le joueur qui vous donne des matchs. Si nous changeons le dessin pour Hazard, cela doit être décisif », a-t-il ajouté.

Sans confiance pour marquer un but juste en recevant le ballon dans une position privilégiée. On dit à la maison blanche que le Real Madrid n’attend personne. Il attend depuis trop longtemps Hazard, convaincu qu’il sera à nouveau ce qu’il était.

