Mis à jour le 31/10/2020 à 08:33

Paulo Dybala est l’un des meilleurs joueurs de Juventus. Bien qu’il n’ait pas connu le meilleur début de saison en raison d’une série de blessures qu’il a subies, l’Argentin est devenu ces dernières années une pièce clé pour les onze de Turin. Cependant, sa continuité au-delà de 2022 n’est pas confirmée.

Comme le rapporte ce samedi le journal «TuttoSport», les négociations pour renouveler le contrat de la star sud-américaine ne sont pas sur la bonne voie. En fait, le conseil d’administration du club blanc et le représentant du joueur ne se sont même pas mis d’accord sur une date pour s’asseoir et discuter.

En raison de la pandémie de coronavirus, des rencontres entre l’environnement de Dybala et la Juventus ils ont été repoussés encore et encore. Un accord entre les deux parties n’est pas en vue et en Italie, on dit déjà que les relations entre le joueur et le club ne passent pas par leur meilleur moment.

La condition de Paulo Dybala Pour renouveler avec la Juventus, il doit récolter 15 millions d’euros par saison. Cependant, dans le club italien, ils ne lui offrent pas plus de 10 «kilos», un chiffre qui comprend des bonus et des variables. L’avenir de l’ancien Palerme n’est pas du tout clair.

Une telle situation remet Dybala sur l’orbite de Real Madrid. Il existe déjà plusieurs opportunités dans lesquelles l’Argentin a sonné dans les bureaux du Santiago Bernabéu, mais les hautes revendications de la «Vecchia» ont ralenti son départ.

Dans la perspective des futures négociations avec la Juventus, Real Madrid il serait prêt à mettre Isco et Vinicius Junior comme monnaie d’échange pour Dybala. L’Argentin est toujours le vieux désir de Florentino Pérez.

