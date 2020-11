Mis à jour le 11/04/2020 à 07:40

Zinedine Zidane, technicien de Real Madrid, a envoyé un message de tranquillité au Real Madrid sur la situation de Sergio Ramos, qui ne renouvelle toujours pas son contrat et dans deux mois pourrait négocier avec n’importe quel club pour se libérer, et a assuré qu’il n’avait “aucun doute” que le capitaine “va rester”.

Dans les dernières heures, l’avenir de Sergio Ramos a été lié au PSG et à la Juventus, deux clubs qui seraient prêts à lui proposer un contrat de trois saisons avec un salaire de 12 millions d’euros par an.

«Ramos est notre capitaine, notre leader et bien sûr nous le voulons pour toujours. C’est aussi ce qu’il fait, montrant qu’il le veut toujours et je n’ai aucun doute qu’il va rester et qu’il va continuer à faire l’histoire », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le capitaine a marqué contre l’Inter Milan avec une tête pour son cent avec le Real Madrid. “Cent buts ni plus ni moins”, a déclaré Zidane. «Nous connaissons le joueur qu’il est et je suis heureux de ce qu’il fait. Aujourd’hui a également été important avec son objectif ».

Sergio Ramos a atteint 100 buts pour le Real Madrid contre l’Inter Milan.

A propos du match contre l’Inter Milan

Eden Hazard a été remplacé par un coup violent à la cheville mais Zidane l’a rassuré en étant la gauche, et non la droite, opéré, ce qui l’a conditionné la saison dernière avec de nombreux mois de congé.

«C’est un coup dur mais c’est l’autre jambe, je pense qu’il n’y a pas de pertinence. Eden et Marco savent qu’ils sont à un moment où ils doivent travailler parce qu’ils sont absents depuis longtemps. Nous devons y aller petit à petit, ils vont bien, nous nous améliorons tous et nous devons continuer comme ça », a-t-il dit.

Dans son analyse du match, Zidane a souligné la capacité à souffrir de ses joueurs et la bonne participation des Brésiliens Vinicius et Rodrygo sortant du banc.

«Ce que nous faisons, c’est en tant qu’équipe, en Ligue des champions, nous devons souffrir comme nous l’avons fait et à la fin nous avons obtenu trois points importants. Nous avons très bien commencé, nous avons marqué deux buts, nous avons fait pression mais ils ont fait 2-1 très rapidement et la deuxième mi-temps nous avons eu plus de difficultés. Je suis content pour les joueurs, pour l’effort, ils se sont battus jusqu’au bout et nous méritons la victoire », a-t-il déclaré.

