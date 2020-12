Mis à jour le 12/12/2020 à 19:33

Paul Pogba hors de Manchester United était le buzz de la semaine en Angleterre. Le soleil a révélé que les «Red Devils» prévoyaient de vendre le joueur pour 55 millions d’euros à la première équipe à le demander; Cependant, ce samedi, le Français a répondu et précisé que son esprit était tourné vers son club actuel.

Après le match entre Manchester United et Manchester City, Pogba Il a publié un message sur ses réseaux sociaux donnant la lumière sur son avenir.

“Pour toujours J’ai combattu et me battrai pour Manchester United, pour mes coéquipiers et fans. Les ragots ne sont pas importants », a-t-il déclaré. Paul sur ton compte Instagram.

“L’avenir est loin”, a expliqué le Français. «Ce qui compte, c’est que je sois à 1000% engagé avec l’équipe », a-t-il ajouté.

«Toujours ensemble et plus forts. Tout a été clair entre le club et moi, et cela ne changera jamais. Quand tu ne sais pas ce qui se passe à l’intérieur, ne parle pas», A-t-il conclu Pogba.

L’agent derrière le volant, Mino Raiola, a expliqué il y a quelque temps lors d’une conversation avec Tuttosport que “son avec Manchester United c’était fini », soulevant des doutes sur sa continuité dans la boîte rouge.

Le message de Paul Pogba après son départ de Manchester United est répandu. (Capture: Instagram)

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER