Au fur et à mesure que les équipes sont éliminées des séries éliminatoires, leur fenêtre d’échange s’ouvre.

Et avec l’agence libre qui devrait commencer à midi HE le 9 octobre et un groupe d’équipes devant verser de l’argent pour rentrer sous la limite supérieure du plafond salarial (81,5 millions de dollars) – ou l’ajouter pour rester au-dessus de la limite inférieure (60,2 millions de dollars) – il est temps de tourner et de traiter.

Selon certaines rumeurs, un certain nombre de grands noms feraient partie du bloc commercial, notamment le gardien des Flames Johnny Gaudreau et Penguins et l’agent libre en attente de restriction Matt Murray. Le directeur général des Canucks, Jim Benning, a déclaré aux journalistes: “Nous allons devoir prendre des décisions difficiles, peut-être même sur certains jeunes joueurs pour nous assurer que nous nous donnons les meilleures chances l’année prochaine d’être compétitifs.”

AGENCE GRATUITE NHL: Meilleurs joueurs disponibles | Les UFA, RFA des 31 équipes

La liste des agents libres sans restriction disponibles cette année est remplie de joueurs qui changent la donne, alors qu’il est fort possible qu’une feuille d’offre soit soumise pour un RFA. Mais, comme pour tout, tout se résume à de l’argent et les équipes sont déjà en train de dégager du plafond.

Voici une liste de tous les échanges effectués pendant l’intersaison 2020.

Suivi des échanges de la LNH 2020

DATE JOUEURS DE L’ÉQUIPE JOUEURS DE L’ÉQUIPE 11 septembre Wild Nick Bjugstad (F) Penguins * Choix conditionnel 2021 7 septembre Canadiens Jake Allen (G), choix de septième ronde 2022 Choix de troisième ronde des Blues 2020 (de WSH), choix de septième ronde 2020 (de CHI) 25 août Maple Leafs Evan Rodrigues (F), Filip Hallander (F), David Warsofsky (D), choix de première ronde 2020 Penguins Kaspari Kapanen (F), Pontus Aberg (F), Jesper Lindgren (D)

* Pittsburgh conserve une partie du salaire de Bjugstad pour la saison 2020-21; Frank Seravalli de TSN rapporte qu’il est de 50 pour cent.