Ce mois-ci, une obligation sera délivrée pour la réactivation économique au profit de la travailleurs du secteur public, l’argent sera ajouté aux 300 soles de bonus de Noël que les fonctionnaires reçoivent pour Noël.

Bien que le montant ne soit remis qu’une seule fois en décembre 2020, il convient de noter qu’il n’est pas rémunérateur, compensateur ou ouvrant droit à pension; De plus, il n’est pas soumis à des charges sociales et ne fait pas partie de la base de calcul pour la détermination de toute prestation, indemnité ou autre de nature similaire.

L’avantage économique, envisagé dans la loi de finances 2021, se situe entre 300 et 500 soles pour les fonctionnaires, tandis que le montant alloué au personnel médical variera de 1 500 à 3 000 s.

ÉCHELLE DE PAIEMENT DES OBLIGATIONS

Puisqu’il s’agit d’un paiement exceptionnel, sa livraison a été établie selon certaines catégories.

Le personnel médical

La prime pour le personnel médical du Ministère de la santé, ses organismes publics et les unités d’exécution de la santé des gouvernements régionaux s’élèvera à 3 000 soles. Pour le personnel non médical, elle sera de 2 500 soles. Pour le personnel d’assistance technique, d’assistance technique et administratif Le bonus sera de 1 500 soles Pour les professionnels de santé qui exercent le Service de Santé Marginal Rural et Urbain (SERUMS) et développent la deuxième spécialisation dans la modalité de résidence, le montant du bonus sera selon les catégories susmentionnées.

Il est à noter que le personnel embauché à titre temporaire, dans le cadre de l’urgence sanitaire, dans le cadre du décret législatif 1057, entré exempté de l’article 8 du règlement précité, n’est pas inclus dans cette prestation.

Travailleurs publics

Dans le cas des agents publics des entités du gouvernement national, des gouvernements régionaux et des collectivités locales, dans le cadre des décrets législatifs 1076, 728, 1057, 1024 et de la loi n ° 30057, ainsi que le personnel inclus dans le règles qui régissent les courses spéciales, le paiement est le suivant:

PRÉCISIONS

La disposition de la loi de finances 2021 indique que les travailleurs des organismes publics décentralisés des gouvernements régionaux et locaux, les entreprises publiques des trois niveaux de gouvernement, les entreprises publiques soumises au champ d’application de Fonafe sont exclus du bénéfice de cette prime. et la sécurité sociale de la santé.