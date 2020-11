James Milner a été salué comme le joueur le plus en forme de tous les temps par son coéquipier de Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

Aujourd’hui âgé de 34 ans, le vétéran de la Premier League ne montre aucun signe de ralentissement – en particulier parmi ceux qui le connaissent le mieux.

Dans une interview avec Goal, le joueur de 22 ans a expliqué comment, même parmi une équipe jeune et en forme, il est l’un des hommes d’État les plus âgés dont l’endurance fait parfois honte au reste.

“Nous sommes une équipe en forme et il y a beaucoup de joueurs qui ont d’excellents moteurs”, a déclaré Alexander-Arnold à Goal.

«Nous avons Hendo, Gini, Robbo, donc il y a beaucoup de gars vraiment en forme.

Mêmes sessions, salle de gym différente 🏋🏼 # bopbopbopsnap pic.twitter.com/RCG6CEUp4U – James Milner (@JamesMilner) 13 novembre 2020

Mais Milly [Milner], Je ne pense pas que je verrai jamais quelqu’un d’aussi en forme que lui.

“Compte tenu de son âge et pour qui il a longtemps joué, pour être toujours le joueur le plus en forme de l’équipe sans doute la plus en forme au monde, et de loin aussi, cela demande du travail!”

La forme physique et la polyvalence de l’ancien homme de Leeds pourraient être vitales pour les champions anglais dans les semaines à venir alors qu’ils négocient une crise de blessures particulièrement difficile.