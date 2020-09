La pinaillerie a commencé lorsque Trevor Lawrence a pris un sac au troisième essai pour une défaite de 16 verges et un trois et un retrait sur la première possession de Clemson samedi soir contre Wake Forest.

Le quart-arrière junior a laissé peu de choses à surcrutiner après cela. Il a soutenu sa nomination comme le meilleur joueur du football universitaire alors que les Tigers n ° 1 (1-0, 1-0 ACC) ont fléchi dans une victoire de 37-13, un résultat qui n’était pas vraiment choquant étant donné qu’ils étaient favoris à 33,5 points. venant.

Lawrence (22 passes sur 28, 351 verges, trois touchés au total) a également confirmé ce qu’il a fait hors du terrain pendant l’intersaison, lorsqu’il s’est imposé comme une voix de premier plan dans la poussée à jouer au milieu de la pandémie COVID-19.

C’est Lawrence, qui a lancé cinq interceptions lors de ses trois premiers départs la saison dernière, qui a fait ressortir sa position sur le terrain en ne montrant aucune rouille en début de saison. Sur la deuxième possession des Tigers, il a frappé Amari Rodgers pour un achèvement de 36 verges sur un itinéraire de coin. Son jeu était presque parfait à partir de là.

Lawrence a réussi 18 des 23 passes pour 261 verges et un touché en première mi-temps. Il a également marqué sur deux courts runs dans la zone rouge. Le porteur de ballon Travis Etienne a récolté 94 de ses 102 verges au sol en première mi-temps et a marqué en seconde période.

Nitpick Lawrence si vous voulez. Il avait moins-24 verges au sol à cause des sacs. Clemson s’est contenté de buts sur le terrain à quelques reprises et n’a pas couvert. Lawrence pourrait ne pas gagner le Heisman parce qu’il ne jouera pas assez au quatrième quart des matchs.

Le dernier point est le seul qui ne soit pas exagéré. Lawrence a frappé huit receveurs différents au premier semestre et quatre receveurs différents pour des gains de 20 verges ou plus. Il a fait tout cela sans Justyn Ross, qui ne jouera pas cette saison après avoir subi une chirurgie de fusion vertébrale.

Pourquoi est-ce important? Après tout, c’était juste un autre adversaire ordinaire de l’ACC à Wake Forest (0-1, 0-1), non?

En fin de compte, Lawrence n’a pas eu à jouer un autre match de football universitaire. Il aurait pu choisir de se retirer pour se préparer à être le choix n ° 1 du repêchage de la NFL 2021. Il est champion national, a disputé deux matchs de championnat des éliminatoires de football universitaire et a une fiche de 26-1 en tant que partant. Il n’a vraiment plus rien à prouver.

Pourtant, Lawrence a continué à pousser pour la saison. Il fait pression pour la justice sociale. Il fait pression pour une association de joueurs de football universitaire. Il prend l’idée de «plus qu’un étudiant-athlète» au maximum. Il veut obtenir son diplôme et ensuite aller à la NFL.

Le football universitaire peut jouer cette carte toute la journée. Lawrence donne le ton pour valider la saison de football universitaire 2020. Il valide la course de l’ACC, qui comprend désormais l’unique membre Notre-Dame et la parvenue de Caroline du Nord.

Il valide la course du Heisman Trophy – une course dans laquelle il n’a pas encore fait le déplacement à New York en tant que finaliste. John Elway, Peyton Manning et Andrew Luck – ces anciens collèges QB sont devenus non. 1 choix auxquels Lawrence est souvent comparé – n’a jamais remporté le prix. Les 12 grosses statistiques telles que Spencer Rattler de l’Oklahoma ou Sam Ehlinger du Texas pourraient gêner, mais Lawrence a fait une première déclaration percutante.

Il valide également la course College Football Playoff. La SEC fera son premier tour dans deux semaines. Le Big Ten pourrait même sauter en octobre. Peut-être que l’Alabama (s’il remporte la SEC) ou l’état de l’Ohio (si le Big Ten renverse sa trajectoire) obtient un match revanche après avoir perdu contre les Tigers au cours des deux dernières saisons dans la CFP. Peut-être que Lawrence ne revient pas au match de championnat, qui serait le plus gros pinailleur de tous.

Ça vaut le coup de regarder, non? Le football universitaire a encore besoin de plusieurs facteurs pour jouer en sa faveur – en particulier avec COVID-19 – mais cela ne fait pas de mal que sa plus grande star fasse le cas pour jouer, sur et en dehors du terrain, et briller sous les projecteurs aux heures de grande écoute.

Il y a toujours une raison de regarder le football universitaire.

Il n’y a tout simplement pas de raison plus grande que Lawrence pour le moment.