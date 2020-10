UNE Joao Félix double a donné la victoire à l’Atlético de Madrid ce samedi contre Osasuna (1-3) lors de la huitième journée de championnat, un nouvel exercice de leadership pour le jeune Portugais qui a décidé avec ses buts à la fin de la première mi-temps et au début de la seconde, voire a eu le temps de rater un penalty qui lui aurait permis de compléter sa remarquable performance.

Joao Felix a pris la mesure au stade de Pamplonica. C’est son quatrième but qu’il a marqué en Navarre en seulement deux matchs et à ces deux occasions, ils étaient vitaux pour que son équipe sorte victorieuse de l’un des stades les plus difficiles de la Ligue de Santander. L’Atlético a ajouté sa troisième victoire consécutive après le Betis et Salzbourg; et elle reste l’une des rares équipes invaincues dans toute l’Europe.

Telle a été la réponse des élèves de ‘Cholo’ Simeone à la victoire concédée à Munich il y a 15 jours en «Champions». Depuis, trois victoires et un message clair d’amélioration. Ce samedi, il méritait d’avoir réalisé un revenu plus élevé avec un peu plus de succès en un précieux quart d’heure de la part de l’équipe rojiblanco au début du deuxième tour. Correa et Vitolo ont raté les plus clairs.

Avant, Osasuna et l’Atlético ont levé le drapeau blanc dans une première mi-temps qui n’a pas fait beaucoup de fans même si elle a été pleine d’intensité. Enric Gallego a prévenu au bout de deux minutes et Joao Félix lui-même n’a pas réussi à relier une livraison très claire de Correa avant une demi-heure. Roncaglia a mis la réplique des rojillos avec une volée impressionnante qui a frôlé le filet à l’extérieur. Le 0-0 était toujours en lice.

Jusqu’à ce que Vitolo apparaisse en stage sur l’aile gauche et il a placé son corps avec une grande intelligence pour être abattu par le défenseur Osasunista. Roncaglia a levé les bras en signe de protestation, mais l’arbitre n’avait aucun doute. Joao Félix l’a exécuté magistralement dans un lancement que Sergio Herrera n’a pas atteint malgré sa grande étendue.

Et dès le début de la seconde mi-temps, l’autre pénalité est venue, cette fois avec l’émergence du VAR après une main d’Oier dans un chapeau Correa. La vidéo a changé la décision d’Estrada Fernández, mais Joao Félix s’est heurté au poteau lors de sa deuxième tentative. Pour aggraver les choses pour les matelas, Correa a jeté le rejet dans les nuages ​​avec un objectif vide.

Koke se rencontre à nouveau

Les hommes de Simeone sont allés plus loin et Koke, l’un des meilleurs de Pampelune, a rencontré Correa avec une balle exquise qui avait fui et il l’a lancée sur le corps de Herrera. Deux minutes plus tard, le milieu de terrain argentin a réessayé dans un grand jeu et a jeté le cuir au bois et Vitolo a complété la liste des occasions avec un pied gauche violent qui était très peu. Le but était une question de temps.

C’est comme ça que ça s’est passé 20 minutes de la fin Joao Félix s’est racheté de l’erreur de 11 mètres et a profité d’une bonne passe de Correa pour marquer la seconde et rendre justice au fond. Le 0-2 a endormi les colchoneros dans un dernier match qui aurait pu honorer la nuit d’Halloween. Budimir, juste entré sur le terrain, a fait 1-2 avec dix minutes à faire et a dû retrousser ses manches.

La fin était la plus inattendue pour Osasuna, dont les tentatives dans le but opposé l’ont fait négliger la sienne. Lucas Torreira, qui n’était sur le terrain que depuis quatre minutes, a profité d’un centre de Trippier et a tiré sur Herrera pour mettre fin à tout doute. L’Atlético a consolidé la troisième position et se concentre déjà tous les yeux sur la visite au Lokomotiv mardi prochain.

Fiche technique

– Résultat: Osasuna 1 – 3 Atlético de Madrid (0-1, à la mi-temps).

– Programmations:

OSASUNA: Sergio Herrera; Roncaglia, David García, Unai García, Íñigo Pérez; Oier (Lucas Torró, min 59), Moncayola; Rubén García, Jony (Torres, min 68); Adrián (Budimir, min 68) et Enric Gallego (Kike Barja, min 68).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Koke, Herrera, Vitolo (Felipe, min 91), Correa (Lemar, min 86); Llorente et Joao Félix (Lucas Torreira, min 85).

– Buts: 0-1, min.43, Joao Félix, sur penalty. 0-2, min 69, Joao Félix. 1-2, min 80, Budimir. 1 – 3, min.89, Lucas Torreira.

– Arbitre: Estrada Fernández (C. Catalán). Il a averti Sergio Herrera (min.42) avec un carton jaune à Osasuna; et à Koke (min.72) et Llorente (min.90) à l’Atlético de Madrid.

– Stade: Le Sadar.