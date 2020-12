Il n’y avait jamais eu auparavant dans l’histoire des tournois courts une triple égalité pour la première place. Dans l’Apertura 2006, Estudiantes avait atteint Bouche et forcé la définition main dans la main qui a finalement donné le titre à l’équipe de Diego Simeone, qui a surpassé celle de La Volpe. Mais ce qui s’est passé deux ans plus tard était encore plus égal, similaire à ce qui s’était passé au Nacional 68 lorsque Vélez, River et Racing ont terminé et ont joué un triangle déterminant qui a couronné les hommes de Liniers.

À l’ouverture 2008, Bouche, San Lorenzo et tigre ils ont joué dans une finale de championnat qui ne convient pas aux faibles de cœur, les trois se battant jour après jour, presque sans répit. La date 16 semble être celle qui a ouvert la voie au titre pour l’équipe dirigée par Carlos Ischia: San Lorenzo perdu avec Lanús, tigre est tombé sur la visite à Estudiantes et le triomphe de Bouche Contre San Martín de Tucumán, il l’a mis deux points au-dessus de ceux qui étaient jusque-là leaders. Cependant, deux semaines plus tard, à l’avant-dernière date, tout a explosé.

Bouche fait match nul contre Gimnasia à La Plata en même temps que tigre a donné le coup au Gigante de Arroyito pour battre Rosario Central 3-2. Pendant ce temps, un peu plus tard, le Cyclone ils ont battu Independiente 4-1 et les trois équipes se sont retrouvées avec 36 unités. La définition a été laissée pour la date 19, mais tout le monde a gagné et puis un triangle s’est joué qui s’est terminé entre les cidres, le pain caramélisé et le pain sucré. Trois matches sur un terrain neutre pour définir le champion d’Apertura 2008 dans lequel la parité serait incroyablement maintenue.

La première réunion a eu lieu le 17 décembre, à l’Amalfitani, et là San Lorenzo (qui à l’époque était dirigé par Miguel Angel Russo) a battu Tigre 2-1. Le prochain match était au Cilindro de Avellaneda (le 20 décembre) et les hommes de Boedo avaient la chance de tourner les Jeux olympiques s’ils battaient Bouche. Cependant, les hommes d’Ischia l’ont battu 3-1 avec des buts de Viatri, Palacios et le dernier de Pochi Chávez, déjà en prolongation en seconde période. Peut-être que les joueurs de Bouche Ils ne l’imaginaient pas à l’époque, mais cet objectif finirait par être la base du retour olympique.

Parce que? Parce que trois jours plus tard, ils se sont croisés avec tigre également sur le court de course. El Matador devait gagner par deux buts ou plus pour être champion. À Bouche il a atteint le nul ou même une défaite pour un but lui a permis de donner le retour olympique par différence de buts. Donc c’était ça. L’équipe dirigée par Diego Cagna a battu Xeneize 1-0 et les trois équipes ont ajouté trois points dans le triangle déterminant. Mais Bouche il avait un autre objectif en faveur et célébrait ainsi un titre qui avait l’une des définitions les plus égales de l’histoire.