L’avenir de Declan Rice à West Ham a attiré l’attention de la star de la WWE Triple H, qui a envoyé au jeune milieu de terrain un message l’encourageant à rester au club.

Triple H, 14 fois champion du monde de la WWE, est un grand fan des Hammers et s’est fortement intéressé au prochain mouvement de Rice.

Le joueur de 21 ans a rejoint West Ham en 2014, mais a été lié à un retour à Chelsea, qui l’a libéré à l’âge de 14 ans.

Engagé au London Stadium jusqu’en 2024, Rice devrait personnellement approuver tout transfert dans un proche avenir. Triple H a fortement exhorté le milieu de terrain à rester à West Ham et à devenir un héros du club.

“Vous savez que c’est une nouvelle saison, une nouvelle heure, un nouveau point de lancement pour nous, NXT UK sur BT Sport, mais pour beaucoup d’autres, y compris West Ham. Donc j’ai un message, j’ai un message pour un Declan Rice, “A déclaré Triple H dans une vidéo publiée sur Twitter.

“Declan, tu as de grandes décisions devant toi et je le comprends, et loin de moi de te dire quoi faire, mais j’aimerais te donner un point de vue que parfois dans la vie il y a plus important des choses.

“Il y a une opportunité d’être quelque chose de plus. Être un héros. Être un héros pour les fans qui vous ont soutenus. Être un héros pour ceux qui vous ont vu passer par un système et réussir dans ce système. Être un héros et construisez quelque chose par vous-même. Non seulement pour réussir, mais pour réussir à vos conditions.

«Construisez votre franchise, construisez votre héritage, pour devenir quelque chose de plus, pour devenir le seul et unique, le premier Declan Rice.

“Restez avec les gens qui vous ont amené à la danse, restez avec West Ham et devenez le héros, devenez le champion, devenez tout ce qu’ils savent tous que Declan Rice peut être.”

Rice a fait 39 apparitions dans toutes les compétitions pour l’équipe de David Moyes la saison dernière, marquant une fois et contribuant trois passes.

Il a joué chaque minute de la campagne de Premier League 2019-20 des Hammers et a porté le brassard de capitaine quatre fois alors que le club a finalement obtenu la 16e place après avoir brièvement évoqué une éventuelle relégation.