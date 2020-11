le rapport médical officiel Le Barcelona Football Club confirme que Piqué souffre d’une grave blessure au genou. Après avoir effectué des tests, les services médicaux du club du Barça ont diagnostiqué que le défenseur central souffre «d’une entorse de grade 3 du ligament latéral interne et d’une blessure partielle du ligament croisé antérieur du genou droit. Il est faible et l’évolution marquera la disponibilité ». Bien que le club ne le confirme pas, Piqué pourrait être hors de combat pendant trois à cinq mois. De son côté, Sergi Roberto sera absent pendant deux mois en raison d’une déchirure au rectus femoris de sa cuisse droite.

«Les tests effectués ce dimanche sur le premier équipier Gérard Piqué ont montré qu’il a une entorse de grade 3 au ligament latéral médial et une lésion partielle du ligament croisé antérieur du genou droit. Il est faible et l’évolution marquera la disponibilité ». Le rapport médical de Barcelone a confirmé la gravité de la blessure de Piqué, qui pourrait durer plusieurs mois et laisser la défense de l’équipe du Barça considérablement réduite.

En fin de match contre l’Atlético au Wanda, Barcelone a déjà offert un premier rapport médical sur Gérard Piqué dans lequel il parlait d’une entorse au genou en l’absence des tests qui détermineraient l’étendue exacte de la blessure. S’il n’y avait eu qu’une entorse, le temps de perte du central de Barcelone aurait été beaucoup plus court. Cependant, dans les explorations que Piqué a subies ce dimanche matin, il a été constaté que le ligament croisé antérieur du genou droit était atteint et que la blessure était plus grave que ce qui a été déterminé dans le plus chaud.

La blessure de Piqué est un coup très dur pour Koeman, qui était déjà très serré au centre. Barcelone a tenté en vain de signer Eric García sur le marché d’été, mais n’a pas été en mesure de parvenir à un accord avec Manchester City, malgré la libération de l’international espagnol en juin. La direction sportive du club du Barça devra désormais voir si elle renforce cette position compte tenu de la gravité de la blessure de Piqué. L’option d’obtenir le transfert d’une centrale prend force.

À ce jour, Koeman ne peut pas se débarrasser même d’Araujo, qui ne s’est pas encore remis de sa blessure. La même chose se produit avec Umtiti, dont le genou continue de lui donner la guerre et est plus à l’extérieur qu’à l’intérieur de Barcelone, ce qui laisse Lenglet comme le seul défenseur central disponible pour l’entraîneur du Barça. Koeman n’aura d’autre choix que de tirer De Jong, comme il l’a fait lors des derniers matchs (Busquets est également blessé), ou de jouer avec des joueurs d’équipe.

Sergi Roberto, également deux mois KO

Mais la mauvaise nouvelle pour Koeman ne s’arrête pas là. Sergi Roberto souffre d’une blessure musculaire au rectus femoris de la cuisse droite. La durée approximative de l’absence sera de deux mois, une autre absence de longue durée pour l’équipe du Barça, qui a l’infirmerie en proie à Ansu Fati, Busquets, Umitit, Araujo, Piqué et Sergi Roberto.