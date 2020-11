L’Inter Milan tombe à San Siro contre le Real Madrid et est également avec un footballeur de moins en raison de l’expulsion d’Arturo Vidal après une demi-heure de match. Le Chilien s’est énervé contre l’arbitre du match, l’Anglais Anthony Taylor, avec qui il s’est retrouvé face.

25/11/2020 à 22:17 CET

sport.es

Tout s’est passé parce que Vidal a réclamé une pénalité maximale à Varane dans la zone. De l’avis de l’ancien Azulgrana, le défenseur français le touche alors qu’il allait tirer, ce qui l’empêche de tirer, mais l’arbitre a interprété que Varane avait touché le ballon et que le Chilien avait trébuché en frappant la botte avec l’herbe et donc la chute.

Vidal a protesté contre le non-marquage de la peine maximale et a vu un premier carton jaune. Cela n’a pas eu d’effet calmant, bien au contraire. Il est resté très fort dans ses plaintes, avec son visage très proche de celui de l’arbitre, et d’un ton fort, sans toutefois le toucher. C’est alors que Taylor lui a montré le carton rouge. Le Chilien a résisté même à quitter le terrain pendant quelques instants tandis que ses coéquipiers étaient divisés entre ceux qui continuaient à protester contre l’arbitre et ceux qui tentaient d’empêcher Arturo Vidal d’aggraver davantage la situation.

Vidal, extrêmement en colère, a lancé une toile publicitaire de la Ligue des champions à côté des escaliers qui donnent accès aux vestiaires. Accompagné d’un membre du staff de l’équipe, il est descendu les escaliers avec une grande colère et en plus de quitter l’Inter avec dix, il manquera le prochain match et pourra recevoir quelques pénalités supplémentaires.

Deuxième rouge contre Madrid

C’est la troisième fois qu’Arturo Vidal est expulsé de la Ligue des champions et d’entre eux, la deuxième contre le Real Madrid, selon le compte @ 2010MisterChip, qui détaille également que le Chilien a été montré le rouge dans la compétition continentale maximale en trois équipes différentes: le Bayern, le Barça et maintenant l’Inter, un chiffre avec lequel il égale deux autres footballeurs aussi grands que controversés: Zlatan Ibrahimovic (Inter, Juventus et PSG) et Patrick Vieira (Arsenal, Inter et Juve).