Edinson Cavani a été sanctionné de trois matchs et condamné à une amende de plus de 110000 euros pour avoir prétendument utilisé un langage raciste dans son récit personnel de Instagram répondre à un commentaire d’un fan.

L’avant de la Manchester United a écrit “Merci noir” à un ami qui l’avait félicité pour sa performance avant Southampton où il a marqué deux buts qui ont aidé son équipe à surmonter le match. La Fédération anglaise, qui était celui qui a imposé la sanction, l’a accusé de conduite inappropriée et d’avoir enfreint les règlements avec une publication «insultante et / ou abusive et / ou inappropriée et / ou qui discréditait le jeu».

Cavani, qui a fait valoir que ledit mot dans Amérique du Sud a une connotation affective, il a procédé à effacer rapidement ce qui était écrit pour tenter d’éviter la sanction. Cependant, l’Uruguayen a préféré ne pas réclamer la sanction, accepter les charges et la peine correspondante.

De cette façon, Cavani ne sera pas disponible pour le Manchester United en matches contre Aston Villa, en Premier, Manchester City, en demi-finale de la Coupe Carabao, et Watford, en FA Cup.

Une déclaration du club en réponse à l’interdiction de trois matches de @ ECavaniOfficial. # MUFC – Manchester United (@ManUtd) 31 décembre 2020

Il Manchester United il a publié une déclaration dans laquelle il défend son footballeur déclarant qu ‘”il ne savait pas que ses propos pouvaient être mal interprétés et il s’est sincèrement excusé pour la publication et pour tous ceux qui se sont sentis offensés”. “Malgré sa conviction sincère qu’il envoyait simplement un chaleureux merci au message de félicitations d’un ami proche, il a décidé de ne pas contester l’accusation, par respect et solidarité avec la FA et la lutte contre le racisme dans le football”, a-t-il ajouté. .

Enfin, ils ont souligné leur intention de préciser enfin que le joueur “n’est pas raciste, et qu’il n’y avait aucune intention raciste en relation avec son accusation”.