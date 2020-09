Une série mettant en vedette certains des efforts de notation individuels les plus impressionnants de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA ne pouvait se terminer que d’une seule manière: une brutale course à la ligne d’arrivée.

Les Nuggets ont échappé de peu au match 7 avec une victoire de 80-78 contre le Jazz mardi soir, terminant le premier retour en séries éliminatoires 3-1 depuis que les Cavaliers ont battu les Warriors lors de la finale de la NBA 2016. Denver a survécu à une séquence finale chaotique dans laquelle Torrey Craig a bâclé un lay-up à bout portant et Mike Conley a raté un potentiel gagnant à 3 points au fil du temps.

Cette image dit tout. Et vous pensiez que le football était un jeu de pouces.

Avec le Jazz derrière eux, les Nuggets doivent maintenant se préparer pour une demi-finale de Conférence Ouest contre les Clippers. Avant de passer au tour suivant, cependant, passons en revue trois points à retenir d’un concours incroyable.

Nikola Jokic est M. Game 7

Jamal Murray méritait tous les éloges qu’il a reçus tout au long de cette série de premier tour, mais c’est Jokic qui a fermé la porte au Jazz.

“Le Joker” a marqué 30 points, un sommet de la rencontre, 14 rebonds et quatre passes décisives en 39 minutes. Le joueur de 25 ans a emmené Rudy Gobert, deux fois joueur défensif de l’année, au poteau avec moins d’une minute à jouer dans le règlement et a frappé un tir au crochet qui s’est avéré être le panier décisif.

“Jamal jouait – il jouait de façon phénoménale”, a déclaré Jokic à Cassidy Hubbarth d’ESPN après le match. “Je ne peux pas le laisser aller là-bas et mourir. Je suis son partenaire. Je dois l’aider autant qu’il m’a aidé lors du dernier match.”

En trois matchs 7 en carrière, Jokic marque en moyenne 26,7 points et 14,0 rebonds. Malgré les préoccupations concernant son conditionnement – et ces préoccupations auraient dû être jetées à la poubelle avant les séries éliminatoires de cette année – Jokic continue de produire dans les grands moments.

Nikola Jokic a fait le panier gagnant sur Rudy Gobert et a terminé avec 30 points et 14 rebonds. Jokic a eu au moins 20 et 10 dans les 3 matchs 7 auxquels il a joué. Seuls Tim Duncan, LeBron James et Dirk Nowitzki ont disputé 3 de ces 7 matchs au cours des 20 dernières saisons selon ESPN Stats and Info. – Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) 2 septembre 2020

Les Nuggets ont vraiment raté la défense de Gary Harris

Il a tiré seulement 1 sur 9 du terrain dans le match 7, mais Harris a eu un impact majeur sur la défensive.

Harris, qui a raté toute la reprise de la saison régulière de la NBA et les cinq premiers matchs des Nuggets en séries éliminatoires en raison d’une blessure à la hanche, a donné à Denver une option indispensable pour garder Donovan Mitchell (22 points sur 9 tirs sur 22). Sur la première ligne de touche de l’Utah hors limites (SLOB) dans les dernières secondes, Harris a refusé le ballon à Mitchell et a forcé le Jazz à appeler un temps mort. Il a ensuite poussé le ballon loin de Mitchell sur le jeu suivant, menant à la fin de style March Madness.

Mais ce n’est pas seulement le travail de Harris sur Mitchell qui s’est démarqué. Il a également joué une défense sérieuse contre Jordan Clarkson.

Ce sont les prochaines possessions de tir. Gary Harris a avalé Clarkson en entier. C’est la définition de mettre des pinces sur quelqu’un. pic.twitter.com/o95OqiAm73 – TJ McBride (@TJMcBrideNBA) 2 septembre 2020

C’est juste que Harris a obtenu le sceau d’approbation de “The Grindfather” lui-même, Tony Allen.

Gary Harris obtient le timbre de la première équipe! Impossible de marquer mais a joué le plus gros jeu du jeu 💯 – Tony Allen (@ aa000G9) 2 septembre 2020

Une ovation debout pour Mitchell et Murray

Ces types étaient sur un plan d’existence différent.

Mitchell et Murray ont combiné pour 475 points en sept matchs, le plus grand nombre de points par les joueurs adverses dans une série éliminatoire de l’histoire de la NBA, selon ESPN Stats and Info. Ils ont chacun marqué avec une efficacité ridicule, affichant des pourcentages de tir qu’il serait difficile de reproduire dans un jeu vidéo.

Jamal Murray: 31,6 PPG sur 55,0 / 53,3 / 92,0 tir Donovan Mitchell: 36,3 PPG sur 52,9 / 51,6 / 94,8 tir Ils ne sont que les deuxième et troisième joueurs de l’histoire de la NBA à avoir une moyenne de 30+ PPG avec des matchs de tir 50/50/90 dans une série d’après-saison (min. 1 3PA par match). – Justin Kubatko (@jkubatko) 2 septembre 2020

Rien que du respect pour ces deux stars. C’était peut-être un cliché, mais c’était vraiment dommage que quelqu’un doive perdre.