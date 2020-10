Le match entre Cuencas Mineras et Telecable Gijón prévu dimanche prochain a été reporté, en principe, au mardi 10 novembre. La raison n’est autre que les points positifs détectés dans l’équipe de Pola de Lena qui l’ont déjà contraint à reporter deux autres matchs, qu’il aurait dû jouer contre Manlleu et Cerdanyola. Dès que les joueurs dépassent la quarantaine, les Cuencas Mineras doivent ajuster son calendrier pour rattraper le plus tôt possible car le règlement indique que les matchs reportés du premier tour doivent être joués avant la fin du même.

Les points positifs du covid-19 ne sont pas le seul inconvénient dont souffrent les clubs asturiens. Par exemple, trois jours après un voyage aux Canaries, pour un double engagement de la Ligue féminine 2, la présidente de l’ADBA, María José Ondina, n’a pas osé acheter les billets d’avion. Les restrictions imposées par le gouvernement de la Principauté, qui affectent la mobilité entre les communautés, ont le club Avilés et tant d’autres qui ne savent pas à quoi s’attendre. Tout le monde s’est tourné vers la Direction générale des sports, où Beatriz Álvarez Mesa a essayé de ne pas paralyser l’activité des clubs qui, bien que n’étant pas considérés comme des professionnels, transfèrent de l’argent.

Certaines fédérations, comme la fédération de handball, ont envoyé des pièces justificatives aux clubs de catégorie nationale afin qu’ils puissent se déplacer sans problème. C’est pourquoi Adesal de Córdoba jouera aujourd’hui à la Florida Arena contre Oviedo BF.