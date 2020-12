Les Gijoneses ont commencé avec une grande efficacité en marquant au-delà de la triple ligne à partir de laquelle Arturo Seara et Jabs Newby ont criblé le panier Leonese. Mais Ponferrada a répondu avec la même pièce, grâce en particulier à Casanova, qui a produit un quart très serré, même et avec un score élevé, 26-27 pour les Gijoneses qui ont réalisé 8 triples de 11 tentatives avec quatre sur quatre pour Seara et quatre sur cinq pour Newby.

Le second a commencé de la même manière et le Cercle s’est distancé jusqu’à ce qu’il ait une avance de 9 points, 28-37. Ponferrada a réagi après un temps mort et a inversé le score avec un 18-8 partiel avant la pause. Fait intéressant, les Gijones avaient un pourcentage beaucoup plus élevé dans les triplets que dans les deux plans. Dans la reprise, les Leonais intensifièrent la défense contre les hommes extérieurs du Cercle et réussirent à arrêter l’hémorragie qui les atteignit là-bas. Peu à peu, ils ont pris le contrôle du match et ont atteint leur plus gros avantage jusqu’à présent, 63-55.

Ponferrada pouvait offrir des rotations constantes qui rendaient ses hommes beaucoup plus frais à défendre et à courir et à mi-chemin du dernier quart, le match était pratiquement décidé en leur faveur, bien que les Gijoneses aient à nouveau pressé et récupéré leur succès mais n’aient plus eu le temps de donner au revenir au tableau de bord dans un trimestre où à la fin ils ont terminé avec 32-30 pour les locaux.

Arturo Seara a réalisé une performance spectaculaire avec 31 points et 6 sur 9 en triplets, bien que son excellent jeu n’ait pas aidé son équipe à obtenir un résultat positif. Pour l’entraîneur du Círculo Nacho Galán, la clé était que “Ponferrada a réussi à imposer un rythme de jeu qui ne nous intéresse pas du tout car nous ne sommes pas une équipe pour aller à un score aussi élevé” et a souligné le “grand succès dans le tiples », mais a également reconnu« les déficiences internes dues aux blessures ».