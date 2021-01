Un mois et demi après la mort de Diego Armando Maradona il reste encore de nombreux aspects à clarifier sur les vraies raisons de sa mort. À cette époque, la question de son héritage a concentré une grande partie de l’intérêt des médias, mais l’apparition d’une feuille de signature au domicile du médecin personnel d’El Pelusa a déplacé l’attention sur Leopoldo Luque.

Les autorités continuent de travailler pour essayer de clarifier ce qui s’est passé les jours précédents et dans quelles circonstances la mort de Diego Armando Maradona, est décédé le 25 novembre. Les soupçons tombent Leopoldo Luque, médecin personnel d’El Pelusa, notamment à la suite des derniers documents trouvés.

Selon plusieurs médias argentins, le Bureau du procureur de San Isidro, sur lequel tombe la tâche d’enquêter sur le neurochirurgien, recueillie le 29 novembre, quatre jours après la mort de Maradona, divers annotations, vos antécédents médicaux et autres documents cela éclairerait les derniers jours d’El Pelusa.

Parmi ces documents, ils auraient trouvé des feuilles comportant de nombreuses signatures similaires à celles de Maradona. Tout indique qu’il s’agissait d’exemples pour falsifier leurs autorisations, ce qu’un expert en calligraphie discerne pour essayer de clarifier si les signatures sont vraiment celles de Maradona ou sont la preuve d’un faux.

Le médecin personnel de Maradona, Leopoldo Luque, a été le premier à être signalé pour une possible négligence dans le traitement et le rétablissement de Maradona, car sa famille n’a pas tardé à dénoncer l’état d’abandon dans lequel la légende du football argentin est décédée. Le médecin s’est défendu: «Si je suis responsable de quelque chose pour Diego, c’était de l’aimer, de prendre soin de lui, de prolonger sa vie et de l’améliorer jusqu’au bout. J’en suis responsable. J’ai fait l’impossible pour ça ».

La recherche se concentre sur trois points

Enquête sur la Bureau du procureur de San Isidro il se concentre sur trois points: s’il y a eu négligence médicale et donc possible “mort injustifiée”; si tel était le cas, qui en était responsable et, enfin, si la mort de Maradona aurait pu être évitée.

Jusqu’à présent, les deux principaux enquêtés ont été le neurochirurgien Leopoldo Luque et le psychiatre Agustina Cosachov. C’est à la maison du premier où ils ont trouvé les feuilles qui indiquent une tentative de forger la signature de Maradona.

Il y a trois fiches qui ont particulièrement attiré l’attention des experts. L’un d’eux était la demande des antécédents médicaux de Maradona au Clinique Olivos avec une prétendue signature d’El Diez, une autre similaire mais avec 20 «gribouillis» qui ressemblaient à la signature de Maradona. Le troisième correspondait à la signature scannée de l’ancien footballeur et à plusieurs gribouillis qui tentaient de lui ressembler.

«On soupçonne qu’il y avait une intention de falsifier la signature, qui n’est pas celle que nous connaissons tous, les autographes, mais plutôt celle que Diego utilisait pour signer les documents, etc. Ce n’est pas un crime en soi. Oui, cela pourrait être si avec cette signature une procédure était effectuée. Tout fait l’objet d’une enquête », a déclaré une source ayant accès au dossier au journal argentin Clarín.