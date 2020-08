Mis à jour le 26/08/2020 à 22:56

Beaucoup défis viraux sont devenus une sensation dans réseaux sociaux parce qu’ils travaillent l’esprit et la perception de utilisateurs en quelques secondes, après en avoir entendu beaucoup dans l’isolement que des millions de personnes vivent à la suite de cette pandémie de coronavirus (COVID-19). C’est pourquoi nous vous en proposons un qui semble très facile, mais seulement la moitié de ceux qui osent le faire peuvent le déchiffrer..

Qu’est-ce qu’un défi viral? Une image qui fournit un problème visuel à résoudre dans un délai estimé afin de faire travailler votre esprit dans les plus brefs délais. Cependant, ils finissent souvent par être un mal de tête.

Cette fois, nous vous proposons un défi amusant qui consiste à trouver, en quelques secondes, quatre carlins mignons différents des autres. Serez-vous capable de le faire? Attention, de nombreux utilisateurs de Facebook ils pensaient que ce défi était un jeu d’enfant; cependant, ils ne pensaient pas que la simplicité de l’image entraînerait plus d’une difficulté.

Image du défi viral

Analysez très attentivement l’image suivante et vous pourrez observer des dizaines de carlins. Votre objectif est de trouver les quatre différents qui se trouvent entre eux. Comment les trouvez-vous? Laissez-vous simplement guider par la forme du visage de cet animal. Les détails. Pensez-vous toujours que c’est facile? Voyons voir.

Dans cette image, il y a quatre carlins différents des autres. Pouvez-vous les trouver? (Televisa)

Avez-vous réussi à les observer? Vous en avez trouvé un? En fait, oui. L’un d’eux est le plus facile à trouver, puis il y a les trois autres qui comportent un peu plus de difficulté. Si vous ne trouvez pas la réponse, ne vous inquiétez pas. N’abandonnez pas pour l’instant.

Pour vous donner un petit coup de pouce, nous vous donnerons un petit indice: ce type de défi viral est plus facile lorsqu’une simple division des quarts est faite dans l’image, car de cette façon vous pouvez observer chaque partie de la photo séparément en détail. Là, vous commencerez à trouver les trois autres carlins.

Solution de défi viral

Normalement, vous avez atteint ce paragraphe. Et c’est que presque personne n’a réussi à relever ce défi. Ensuite, nous vous donnerons la réponse et vous verrez que ce n’était pas aussi difficile que prévu.

C’est la solution des quatre carlins cachés et différents parmi les autres. (Televisa)

Qu’avez-vous pensé du défi? Était-ce facile à résoudre? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

