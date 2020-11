Le monde se tient devant les élections américaines. La planète entière a les yeux rivés sur le pays nord-américain et les athlètes de ce pays suivent de près tout ce qui se passe dans le décompte des voix. Après des semaines et des mois de pré-campagne, le jour des élections est arrivé et de nombreux joueurs de la NBA, des combattants de l’UFC et d’autres sports ont déjà commencé à manifester avant les premiers résultats qui ont émergé de l’examen.

Beaucoup des grandes références de la NBA, telles que LeBron James, Stephen Curry ou James Harden n’ont pas parlé publiquement encore. Les premières réactions n’ont pas tardé à venir, mais, par exemple, le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a demandé de la patience Et force est de constater que le pourcentage que propose les médias n’est pas définitif, demandant ainsi à ses followers d’attendre avant de célébrer tout type de victoire, que ce soit celle de Donald Trump ou de Joe Biden.

Une chose à garder à l’esprit pendant cette nuit électorale, lorsque vous voyez X% des votes estimés comptés, c’est un nombre sans signification. Il n’y a aucun moyen de savoir combien de votes seront exprimés. Même le nombre d’électeurs inscrits n’est pas connu du monde extérieur. Donc ces chiffres ne veulent rien dire – Mark Cuban (@mcuban) 4 novembre 2020

L’une des célébrités du sport en Amérique, Megan Rapinoe, n’a pas hésité à partager publiquement avec qui participe à ces élections. La footballeuse américaine, championne du monde et capitaine de l’équipe nationale, a posté une photo sur son compte Instagram qui disait: “J’ai voté pour Joe.”

Celui qui a également ouvertement reconnu son vote était eCombattant UFC Jorge Masvidal. L’athlète de Miami a posté sur Twitter qu’il est la première fois que vous votez pour Donald Trump, que lors des dernières élections, il ne l’a pas fait et que ses principales raisons sont celles de “Arrêtez la propagation du socialisme”, les baisses d’impôts, le «rétablissement des emplois», le retour des troupes américaines ou «Protégez les libertés».

Je n’avais jamais voté pour #POTUS auparavant. J’ai humblement voté pour la première fois pour @realDonaldTrump pour arrêter la propagation du socialisme. Pour réduire nos impôts. Pour ramener nos troupes. Pour ramener nos emplois. Pour maintenir les prix de l’essence bas. Pour protéger notre liberté #thereelection pic.twitter.com/kbRbUeaksH – Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 3 novembre 2020

En revanche, Anthony Tolliver, joueur des Memphis Grizzlies, ou CJ McCollum, des Portland Trail Blazers, ont préféré partager une réflexion plus mystique, se confiant à Dieu pour le destin des États-Unis. Bien au contraire, ont montré leurs rivaux en NBA Robin López, Josh Hart ou Eric Paschall ont sévèrement critiqué Donald Trump et même, aux électeurs qui exercent leur droit à la liberté et ils votent pour celui qui jusqu’à présent a été le président du pays.