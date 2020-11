Rafa Nadal Oui Stefanos Tsitsipas Ils jouent aujourd’hui, jeudi 19 novembre, le match décisif pour définir comment le Groupe Londres 2020 de la Coupe des Masters 2020. Nadal arrive aujourd’hui au match de tennis avec une victoire derrière lui, celle remportée contre le Russe Andrei Rublev, et après avoir perdu son match contre l’Autrichien Dominique Thiem, éminent leader du groupe.

Le match Nadal – Tsitsipas de la Finales ATP 2020 Il peut être suivi aujourd’hui à la télévision via la chaîne #Vamos de Movistar, qui débutera au plus tôt le 21h00. d’aujourd’hui, Jeudi 19 novembre. Le match Rafa Nadal – Tsitsipas peut également être suivi en direct minute par minute à travers OKDIARY.

Tellement de Rafael Nadal comme Tsitsipas ils sont obligés de gagner ce match s’ils veulent continuer leur périple lors des ATP Finals 2020. Sous les projecteurs de l’O2 Arena de Londres, les deux joueurs de tennis joueront une place en phase finale du tournoi où ils rencontreront des joueurs de tennis de l’autre groupe qui composent Alexander Zverev, Diego Schwartzman, Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Il faut se rappeler que le Grec est l’actuel champion du tournoi des maîtres.

Rafael Nadal il était à un très bon niveau lors des deux matches précédents. Avant le russe Andrev Rublev s’est avéré très bien et contre l’Autrichien Dominic Thiem, extrêmement réussi dans les moments décisifs, il a maintenu cette constance qui lui est toujours attribuée mais qui ne suffisait pas. En échange, Tsitsipas Il arrive avec un peu plus d’usure que Manacor. Le Grec est allé à trois sets lors des deux matches précédents et accumule plus de fatigue dans ses jambes face à l’affrontement avec Nadal.

Jusqu’à six fois, ils se sont affrontés jusqu’à présent Nadal Oui Tsitsipas dans la courte carrière du Grec, seulement 22 ans. Le manacorí a gagné dans cinq d’entre eux et n’a donné qu’un seul match dans le Madrid Masters 1000 (6-4, 2-6 et 6-3). Les Espagnols l’ont battu lors de la dernière édition des finales ATP, à Rome, à l’Open d’Australie, au Canada et à Barcelone. Jusqu’à présent, Nadal n’a donné que trois sets sur les 15 qu’il a disputés contre le Grec.

Le match Rafa Nadal – Stefanos Tsitsipas de la Finales ATP est prévu pour aujourd’hui, Jeudi 19 novembre, pas avant 21h00 Heures – 20h00 si vous êtes aux îles Canaries. Il peut être vu à la télévision via la chaîne Allez, de Movistar. Si vous préférez, vous pouvez suivre le résultat point par point du match de la Masters Cup entre Nadal et Tsitsipas vivent via OKDIARIO.