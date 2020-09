Avant que Joe Burrow n’éclate sur la scène et avant une blessure de fin de saison, Tua Tagovailoa semblait être le fer de lance du choix n ° 1 du repêchage de la NFL 2020. Au lieu de cela, il a dû se contenter de se classer cinquième au classement général des Dolphins. Ryan Fitzpatrick et sa barbe bien-aimée semblent susceptibles de commencer la semaine 1, mais ce n’est pas trop intéressant en termes de football fantastique. Ce qui serait plus intriguant, c’est que Tagovailoa reprenne le poste de départ à un moment donné cette saison, se faisant un pick-up de dérogation populaire chaque fois que cela se produit.

Il est également juste d’avoir des questions sur la santé de Tagovailoa et sur la qualité du talent autour de lui en Alabama, mais si Tagovailoa commence en 2020, les propriétaires de fantasy penseront à le jouer.

Perspectives fantastiques de Tua Tagovailoa

Le gaucher Tagovailoa a réuni des saisons de deuxième et de deuxième année monstres après ses héroïques de match pour le titre national en tant que recrue. Il a complété 69,0% de ses passes en deuxième année et a augmenté ce chiffre à 71,4% en tant que junior. Il a également accumulé en moyenne plus de 11 verges par tentative en deux saisons consécutives. Bien sûr, Tagovailoa a peut-être lancé le meilleur corps de réception du pays derrière une ligne offensive de premier ordre, mais sa précision et son timing dans l’attaque étaient évidents malgré tout.

Une préoccupation majeure avec Tagovailoa vient de la blessure qui a mis fin à sa carrière en Alabama, une luxation de la hanche survenue lorsqu’il a été emmené au sol en sortant de la poche. L’entraîneur-chef des Dolphins, Brian Flores, a récemment reconnu que la blessure de Tagovailoa pourrait jouer un rôle dans la rapidité avec laquelle il arrivera sur le terrain.

“Cela fait certainement partie de la conversation, c’est sûr”, a déclaré Flores. “Vous savez quoi, 10 mois, c’était une blessure assez grave. Il a l’air bien, cependant. Vous l’avez vu. Il a l’air bien, il a l’air en bonne santé, il se déplace à sa droite, à sa gauche. Mais oui, cela fait partie de la conversation. Ecoute, c’est un super gamin. Je me soucie de lui. Je veux ce qu’il y a de mieux pour lui.

Miami a également toujours Josh Rosen sur sa liste, qui, sans être excitant, permet aux Dolphins de prendre tout le temps dont ils ont besoin avec Tagovailoa. À moins que Miami ne soit soudainement en conflit cette année, Tagovailoa pourrait passer la majeure partie ou la totalité de l’année à regarder et à apprendre des vétérans qui le précèdent.

Si Tagovailoa prend les rênes à un moment donné, il y a des raisons d’être optimiste dans le jeu de passes à Miami. DeVante Parker a éclaté en 2019, tout comme Mike Gesicki. Preston Williams pourrait avoir sa propre saison d’évasion à WR en 2020. Ce n’est pas tout à fait l’Alabama, mais Tua pourrait jouer si on lui en donnait la chance.

Perspectives fantastiques de Ryan Fitzpatrick

Fitzpatrick a souvent joué le rôle du vétéran qui garde le siège au chaud au cours de sa carrière dans la NFL. Il l’a bien fait, cependant. Fitzpatrick est un Pistolero classique qui se marie bien avec les gros récepteurs athlétiques et les bouts serrés des Dolphins. Il n’a pas peur de simplement le jeter et de les laisser aller le chercher. Cela a conduit à 20 passes TD mais aussi 13 interceptions en 2019.

En raison du stock que Miami a investi dans Tagovailoa, il ne fait aucun doute que lorsque la recrue est prête, le travail lui appartient, mais Fitzpatrick est un QB suffisamment capable pour qu’il n’accélère pas ce processus. La tendance de Fitzpatrick à se brouiller et à accepter de prendre de gros coups est la chose la plus susceptible de faire entrer Tagovailoa sur le terrain plus tôt que prévu.

Fitzpatrick lui-même ne vaut pas la peine d’être rédigé dans des ligues fantastiques, mais dans des matchs favorables, il constitue une option de pile sournoise avec un ou deux de ses attrapeurs de passes dans DFS.

Quel QB est le meilleur pour l’attaque des dauphins?

Sur la base des chiffres du collège de Tagovailoa, il est probable qu’il deviendra un passeur de la NFL plus précis que Fitzpatrick, mais au cours de la première année, il est difficile de le prédire avec certitude. Fitzpatrick s’aligne bien avec les compétences de Parker, Williams et Gesicki, et il est une grande raison pour laquelle Parker et Gesicki se sont déjà éclatés à l’approche de cette année.

La plus grande crainte pour quiconque s’inscrit dans le jeu de passes de Miami serait le départ du travail à Tua avant qu’il ne soit prêt. Il est juste de s’attendre à une période d’ajustement si la recrue commence, et cela pourrait signifier quelques semaines calmes pour le jeu de passes avant que Tagovailoa ne s’habitue à la vitesse de la NFL. À long terme, il s’agit évidemment de l’équipe de Tagovailoa, mais Fitzpatrick pourrait mieux diriger l’équipe à des fins de production fantastique en 2020.