C’était un secret de polichinelle, mais c’est officiel. Le Paris Saint-Germain a annoncé ce mardi le limogeage de Thomas Tuchel en tant qu’entraîneur de l’équipe première parisienne “Après une analyse exhaustive de la situation sportive”. L’ancien joueur du Borussia Dortmund quitte Paris après deux saisons et demie au cours desquelles il n’a pas pu remplir l’objectif principal du club: remporter la Ligue des champions, malgré le fait qu’il soit devenu le premier entraîneur à avoir réussi à faufiler l’équipe jusqu’à la finale de la compétition maximale. Européen entre clubs.

Communiqué du club – Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 29 décembre 2020

Thomas Tuchel a toujours été interrogé au Parc des Princes. On a beaucoup parlé de sa relation avec Neymar Junior et Kylian Mbappé, mais la réalité est qu’il ne s’est jamais senti valorisé au club parisien: «On a le sentiment que la reconnaissance, notamment en championnat français, n’est pas la même qu’au Bayern, par exemple. Ils nous disent toujours que nous avons Di María, Mbappé et Neymar, que c’est normal de gagner à Bordeaux, que ce n’est pas un exploit », a-t-il déclaré après avoir remporté son dernier match. Selon la presse française, ces déclarations pourraient lui coûter son licenciement.

Le Paris Saint-Germain est troisième de Ligue 1 derrière l’Olympique de Lyon et Lille, ce qui est essentiel pour comprendre le licenciement de Tuchel. Cependant, l’équipe était dans une tendance positive et qualifié du premier au dernier 16 de la Ligue des champions, un match nul dans lequel le Barcelone de Messi l’attend déjà.

Pochettino, le favori pour le remplacer

Suite à la destitution de Thomas Tuchel, de France ils assurent que l’embauche de Mauricio Pochettino est imminente. L’entraîneur argentin et le club discuteraient des conditions du contrat et il rejoindrait le club après plus d’un an hors du banc.

Le grand rêve du Paris Saint-Germain reste de remporter la Ligue des champions et Avec cet objectif, Mauricio Pochettino arrive à Paris. L’Argentin devra vaincre Barcelone lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions et tenter de regagner la première place de la Ligue 1.

La déclaration du Paris Saint-Germain

«Après une analyse approfondie de leur situation sportive, le Paris Saint-Germain a décidé de mettre fin au contrat de Thomas Tuchel.

Signé entraîneur parisien en juillet 2018, Thomas Tuchel a mené l’équipe 127 fois, toutes compétitions confondues, avec un bilan de 95 victoires, 12 nuls et 20 défaites (342 buts marqués, 109 encaissés). De plus, il a remporté 2 Championnats de France (2019, 2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020), 2 Trophées des Champions (2018, 2019) et a dirigé le Paris Saint-Germain, le mois dernier de Août, à la première finale de la Ligue des champions de l’histoire du club.

“Je tiens à remercier Thomas Tuchel et son équipe d’entraîneurs pour tout ce qu’ils ont apporté au Club”, a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain. Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail et bien sûr, nous nous souviendrons des bons moments que nous avons partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir.