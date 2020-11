Tunden en réseau au gouverneur Alfaro pour l’ouverture du stade de Chivas-América

Juan Carlos G. Partida, correspondant, et Marlene Santos A.

Journal La Jornada

Mercredi 25 novembre 2020, p. a10

Guadalajara, Jal., Ce qu’il a appelé un programme pilote pour justifier la réouverture du stade Akron et permettre à 15% du public de participer à la classique de ce soir entre Chivas et América, correspondant aux quarts de finale du tournoi des Guardianes 2020, a déclenché une vague de Critique du gouverneur de Jalisco Enrique Alfaro, à tel point que le conseil de rojiblanca a publié hier après-midi une déclaration annonçant une réduction à 12%.

Jalisco occupe la cinquième place du pays en termes de nombre de décès, avec 4621, et sa capitale rapporte 535 cas actifs de Covid-19, de sorte que le feu d’avertissement prévaut en orange. Face à un tel panorama, l’annonce faite par Alfaro lundi soir a provoqué des réactions quasi unanimes de répudiation sur les réseaux sociaux, alors que le revendeur proposait des billets jusqu’à 30 mille pesos dans des salles de premier choix.

Du 30 octobre au 13 novembre, Alfaro a fourni à l’entité un couvre-feu virtuel, appelé bouton d’urgence, avec des restrictions à l’ouverture des magasins, des bars, des centres commerciaux et à la circulation des transports en commun la nuit et le week-end. de semaine.

Au cours de cette période, populairement connue sous le nom de bouton, la police municipale a pu arrêter ceux qui ne portaient pas de masque facial, bien que sans les terribles conséquences de mai dernier, quand ils ont arrêté le jeune maçon Giovanni López, décédé des coups que les hommes en uniforme d’Ixtlahuacán de los Coings.

Aujourd’hui, 10 jours après le botonazo, Alfaro et le maire de Zapopan, Pablo Lemus – tous deux du parti Movimiento Ciudadano – ont annoncé que la vie continue son cours et donc, dans le but de revenir en face-à-face en janvier, Il a dû faire un programme pilote à partir de la réunion Chivas-Amérique, sous des mesures de protection rigoureuses.

▲ Fernando Beltrán a déclaré que dans la classique nationale, c’était le bon moment pour montrer ce que Chivas est fait de Photo Jam Media

Au départ, on disait que pour le parti, seuls 15 pour cent de la capacité seraient occupés, soit environ 7 500 personnes. Quelques heures plus tard, le conseil d’administration dirigé par Amaury Vergara a rectifié via Twitter et a déclaré que seulement 12%, 5800 fans, entreront pour effectuer le test et démontrer l’efficacité des protocoles que nous avons préparés depuis des mois.

Sur le plan sportif, les équipes féminines et masculines de Chivas préparent leurs duels respectifs contre América et en visioconférence Fernando Beltrán et Norma Palafox ont assuré que la mentalité est leur force.

Guadalajara, qui ne joue qu’avec des Mexicains, ne se sent pas inférieure, précise Nene Beltrán: «Nous ne nous sentons pas désavantagés, nous ne pensons même pas que les autres équipes ont de meilleurs joueurs que nous; Telle est la réalité, à la fin quand on entre sur le terrain on est onze contre onze et c’est là que ça montre qui est le meilleur.

Ce qui nous rend forts, c’est l’équipe, le syndicat et le désir d’être en finale; Sur le plan mental, nous avons une longueur d’avance sur toutes les équipes, a déclaré Beltrán, qui a averti qu ‘«il est temps de montrer de quoi est fait Chivas et où il devrait être. C’est une nouvelle option pour nous malgré tout ce que nous avons vécu dans ce tournoi – punitions (pour indiscipline), blessures, etc. -, c’est l’occasion de gifler ».

A son tour, Palafox, qui avec ses coéquipiers rendra visite à ceux menés par Leonardo Cuellar vendredi à midi à Coapa, a souligné que la balance des affrontements, défavorable aux rojiblancas, est de l’histoire, cette étape était close. C’est déjà la ligue. J’apporte toute l’énergie, toutes les bonnes vibrations. C’est un classique, beaucoup de choses se rejoignent, des sentiments, des émotions, nous sommes avec une grande mentalité.