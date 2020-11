Carles Tusquets, Président de la Commission de Gestion en charge de Barcelone, est apparu lors d’une conférence de presse pour expliquer la ligne d’action que la réunion prévoit de mener au cours des prochains mois au cours desquels ils seront en charge du culé club. En tant que questions les plus importantes, il a souligné les prochaines élections et la situation économique de l’entité.

“Nous avons décidé de convoquer les élections dans les plus brefs délais, tant que la situation sanitaire le permet”, a expliqué Carles Tusquets, qui, selon les statuts de Barcelone, devrait appeler les membres aux urnes dans un délai maximum de trois mois. “Nous proposons un calendrier de travail pour que le processus électoral se déroule avec le maximum de garanties de sécurité sanitaire”, a-t-il ajouté.

“Une sécurité maximale est nécessaire”, a continué à assurer un Carles Tusquets qui est clair qu’il veut garantir zéro risque aux partenaires de Barcelone. «Nous convoquerons les élections aux dates de Noël. Vous devrez voter dans des conditions sanitaires qui garantissent une forte participation »Il a ajouté sans révéler la date à laquelle les élections auront lieu.

D’un autre côté, l’un des problèmes qui mettent les fans des Catalans en haleine est la situation économique que traverse le club. Il a reconnu que l’entité souffre du coronavirus, car des installations telles que le Camp Nou, le musée ou les magasins ne reçoivent pas tous les revenus escomptés, mais aussi voulait jeter un voile sur Josep María Bartomeu en s’assurant qu’aucune entreprise n’avait de plan d’urgence pour une pandémie.

«Il faut continuer à réduire les dépenses et la mesure la plus immédiate est la table de négociation salariale, qui se termine le 5 novembre prochain. Nous espérons parvenir à un accord avec les joueurs et les travailleurs “, a-t-il expliqué, en plus de commenter que”il y a une prédisposition » parvenir à un accord.

«La situation économique de Barcelone est complexe. nous devons agir sur deux axes: réduire les dépenses et gagner un revenu », Expliqua Carles Tusquets. Le président de la commission de gestion a avoué qu’ils devaient économiser environ 300 millions d’euros, chose pour laquelle la réduction de salaire sera essentielle. En outre, il a également expliqué que toute décision qu’ils prennent maintenant pourrait être réversible si le prochain conseil d’administration de Barcelone la considère.