Il n’est pas rare que des œuvres de fiction utilisent parfois des éléments de la vie réelle pour donner un arrière-plan plus crédible à leurs histoires. C’était le cas avec Stephenie Meyer qui a utilisé des éléments d’une tribu d’Indiens d’Amérique du Nord, le Quileute, pour avoir un contexte plus crédible avec les origines des loups-garous en “crépuscule».

La saga cinématographique de “crépuscule” commencé sur 2008 et a transformé ses acteurs en véritables stars de Hollywood. Alors que la popularité de la franchise diminuait lentement, le premier choc qui a émergé sur les téléspectateurs et les critiques a défini toute une époque dans les films. histoires de vampires et de loups-garous.

Cela dit, il semble qu’il était positif que Meyer ont utilisé des éléments du Tribu Quileute pour son histoire, et en fait c’était au début. Cependant, au fil des ans, cela est devenu un problème et à ce jour, on parle de la controverse qui a surgi à la suite de cette mention.

Que s’est-il passé exactement pendant les années fructueuses de la “crépuscule“? Screenrant a publié un petit résumé de tout ce qui s’est passé entre tribu que l’auteur a utilisé comme source d’inspiration et pourquoi il y a une critique très sévère contre elle quand n’attribuer aucun type de redevances pour l’utilisation de leur histoire et de leur mythologie.

LA POLÉMIQUE DU “TWILIGHT” AVEC LA TRIBU QUILEUTE

La polémique de la tribu Quileute avec la franchise “Twilight” (Photo: Summit Entertainment)

Les appels Quileute ils sont une petite nation souveraine qui a maintenant environ 2000 membres. Le village Quileute c’est une véritable tribu amérindienne dont le patrimoine culturel a inspiré la tribu des loups-garous de “crépuscule», Qui partagent même le même nom.

Malgré de nombreuses divergences avec la véritable histoire de la ville Quileute, la tribu n’est pas seulement mentionnée par son nom dans la saga, mais Sa réserve royale sert également de décor à une grande partie de l’action de la suite de “New Moon”.. Comme vous vous en souvenez, Jacob Black est membre du Tribu Quileute sur l’émission, tout comme le reste de sa meute.

Meyer a utilisé le symbolisme des «marcheurs de peau» qui fournit la mystique de la Quileute et en a fait la colonne vertébrale de la lycanthropie en “crépuscule». L’histoire a changé une grande partie de la tradition de vampire pour l’adapter à ses intérêts et elle a pris beaucoup de liberté créative avec le Mythes Quileute.

Cependant, comme l’a souligné la tribu elle-même, «crépuscule“A modifié ses mythes qui ont conduit de nombreux fans à combiner les Quileute de la vraie vie avec leurs homologues fictifs. Les mythes du peuple Quileute ils ne mentionnent pas le “froid”, par exemple, et au lieu de se transformer en loups, les deux premiers membres de la tribu ont été transformés en personnes de loups.

Un cas particulièrement controversé de la modification du Histoire de Quileute de la saga “crépuscule” était le tatouage de village. Ce n’était pas seulement tiré de l’histoire de la tribu, mais aussi le modifié et mélangé avec celui d’une autre tribu pour obtenir un effet esthétique. Dans les films, la meute de loups est représentée Quileute avec un tatouage partagé par tous ses membres, semblable au blason familial Cullen.

Représentation de tatouage de deux loups jumeaux, l’un pour représenter la force et l’autre pour la solidarité, a ses racines dans une histoire vraie de Quileute. Cependant, le tatouage lui-même a été conçu par un artiste non indigène qui a emprunté le style artistique d’une autre tribu, la nation. Haïda, dans votre conception.

Les Quileute pas seulement n’a reçu aucune compensation pour la conception du tatouage en dépit d’être basé sur son légende orale, mais la décision de mélanger les styles et les histoires de deux tribus une aggravation des idées fausses et des stéréotypes des populations autochtones par la franchise.

Pour tout cela, la plus grande controverse a été générée à la suite de la tribu elle-même n’a pas reçu un sou des bénéfices de la franchise. Meyer, les producteurs, les entreprises et les acteurs ont fait beaucoup d’argent de la franchise, mais rien n’est allé à la tribu de solo de l’époque 700 habitants.

S’il est vrai qu’au début, le tribu a bénéficié de la franchise qui a amené de nouveaux visiteurs dans leur ville, cet intérêt a rapidement diminué lorsque les gens ont oublié les films. En fin de compte, cela a fini par être un autre exemple de comment les artistes à la peau blanche s’approprient les cultures étrangères pour leurs produits, générant des profits millionnaires sans mesurer ses conséquences.

