Vampires dans “Crépuscule” Ils ont des pouvoirs uniques, qui les distinguent les uns des autres, et certains d’entre eux ont été surpris d’apprendre que leurs capacités n’avaient aucun effet sur l’homme Bella Swan, en particulier celles qui impliquaient des tours d’esprit. Cependant, Jasper Cullen est le seul à pouvoir l’affecter avec son talent particulier. Mais pourquoi lui et les autres ne le font pas?

En 2005, Stephenie Meyer a présenté aux lecteurs un monde où les vampires, les humains et les loups-garous coexistent: “Crépuscule”. C’était la première entrée d’une série de quatre romans. Le cœur de la série était la romance entre la mortelle Bella Swan et le vampire Edward Cullen, qui a rencontré divers obstacles même après être devenue un vampire. L’intérêt d’Edward pour Bella a commencé quand son «parfum» était trop irrésistible pour lui, au point qu’il envisageait de la tuer. À un moment donné de l’histoire, elle se rend compte qu’elle était la seule personne dont elle ne pouvait pas lire l’esprit.

C’est juste dans le dernier livre “Aube naissante”, dont on sait enfin pourquoi cela s’est produit. Quand Bella devient un vampire, on découvre que la jeune femme avait la capacité de se protéger de tout pouvoir qui affectait l’esprit. Une fois qu’elle fut complètement transformée en vampire, cette capacité devint son pouvoir, et elle fut capable de se protéger non seulement elle-même mais aussi ceux qui l’entouraient, et à la fin du livre, elle laissa finalement Edward accéder à son esprit. Cependant, avant que cela ne soit expliqué, il y avait un frère Cullen qui était capable d’affecter Bella avec son pouvoir: Jasper. Voici la vraie raison à cela.

POURQUOI LES POUVOIRS DE JASPER AFFECTENT BELLA

Le pouvoir de Jasper est l’un des plus intéressants de l’univers de “Crépuscule”comme vous pouvez ressentir et changer les émotions de votre entourage, ce qui a été utile à plusieurs reprises, surtout au milieu d’un conflit. Cependant, il prend grand soin de sa capacité à ne pas créer une fausse réalité en faisant ressentir aux autres ce qu’il veut qu’ils ressentent plutôt que ce qu’ils vivent réellement.

Jaspe Il pouvait en fait utiliser son pouvoir sur Bella quand elle était humaine, et il est même mentionné à plusieurs reprises dans les livres comment il avait remarqué son influence sur l’humeur où qu’ils soient. Cela a soulevé des questions sur le fonctionnement des pouvoirs de Jasper et du bouclier de Bella, car cela peut l’affecter facilement, mais celles de beaucoup d’autres, comme Edward et Jane, n’ont eu aucun effet sur elle.

Stephenie Meyer a tenté d’expliquer cela sur son site Web, mais la réponse n’a pas convaincu les fans de “Crépuscule”. Selon l’auteur, ce que fait Jasper n’est pas une illusion, et son pouvoir est concentré sur le corps physique, “Ralentir le pouls et augmenter les niveaux d’endorphine pour calmer quelqu’un” ou en augmentant le pouls et en pompant l’adrénaline pour l’effet inverse.

Certains fans ne sont pas entièrement d’accord avec l’explication de Meyer, note ., arguant que dans ce cas, Jane pourrait également manipuler le corps (par exemple, les terminaisons nerveuses pour causer de la douleur). Malgré cela, Meyer insiste sur le fait que Le pouvoir de Jane a à voir avec l’esprit, donc Bella pourrait le bloquer.

