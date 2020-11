Alors que le roman de crépuscule Sorti en 2005 et son adaptation cinématographique est arrivée en 2008, la série a connu un regain de popularité récemment avec la sortie de “Midnight Sun”. Ce nouveau livre de Stephenie Meyer raconte l’histoire du point de vue du vampire Edward Cullen, joué sur grand écran par Robert Pattison.

Pour 5 films, l’acteur britannique a joué ce personnage qui lui a valu une renommée mondiale et en a fait l’un des jeunes interprètes les plus recherchés d’Hollywood. Même si Edward Cullen il pouvait être le personnage masculin romantique de l’histoire, il n’était pas toujours parfait. Le portail web “Screenrant” dresse une liste de 5 aspects positifs et 5 aspects négatifs du caractère de Robert Pattison.

Robert Pattinson a joué Edward Cullen dans la saga “Twilight” (Photo: Summit Entertainmen)

1. CRONTROLLER: L’un des pires traits d’Edward que de nombreux fans et critiques de “Twilight” ont souligné est qu’Edward peut être trop contrôlant. Bien qu’il y ait des moments où il fait tout son possible pour s’assurer que Bella prenne ses propres décisions, il avait souvent le contrôle quand il s’agissait de passer du temps avec Jacob et les autres métamorphes. Cet aspect de lui n’était pas sain.

2. TEMPÉRAMENTAL: Edward Cullen se caractérise par son caractère assez capricieux et émotionnel. Bien que Bella l’aide à sortir de ses accès de dépression, elle n’est généralement pas la personne la plus optimiste. En fait, il a passé des décennies avant elle à se lamenter sur le fait qu’il allait en enfer, donc dans l’ensemble, son haine de soi peut empirer.

3. EN COLÈRE: Edward était quelqu’un qui avait souvent besoin d’apprendre à garder ses sentiments de colère pour lui. Bien qu’il ne se fâche pas contre Bella, il pouvait facilement se mettre en colère contre d’autres personnes autour de lui et avait surtout besoin d’apprendre à se calmer quand il s’agissait des métamorphes.

4. DISTANT: De tous les membres de la famille Cullen, Edward s’est avéré être le plus distant lorsqu’il s’agissait d’interagir avec les autres. Bien que cela ait du sens dans une certaine mesure en ce qui concerne les relations humaines, il n’a pas non plus essayé de rencontrer d’autres vampires. En général, il était un peu seul et pouvait paraître froid et distant.

5. CRITIQUE: Pour les fans qui lisent «Midnight Sun», une chose exceptionnelle qu’ils ont apprise sur Edward est qu’il était assez critique. Edward méprisait beaucoup de gens et semblait penser que Bella était l’une des rares femmes suffisamment spéciale pour l’intéresser. Parfois, cela peut même sembler sexiste.

Robert Douglas Thomas Pattinson est un acteur, mannequin, producteur et chanteur britannique (Photo: Summit Entertainmen)

6. AIMER: Bien qu’Edward ait des moments où il peut être égoïste, il est généralement une personne attentionnée. Il se montre attaché aux membres de sa famille, et quand il commence à sortir avec Bella, il ressent beaucoup de loyauté et d’affection pour elle. Il fait aussi beaucoup de choses pour prendre soin d’elle et lui montrer qu’il pense à elle.

7. COMPRENDRE LE CONSENTEMENT: Bien qu’Edward et Jacob aient tous deux leurs défauts, l’une des meilleures choses à propos d’Edward est qu’il comprenait beaucoup mieux que Jacob l’importance du consentement dans les relations physiques. C’est pourquoi il s’est énervé quand Jacob a embrassé Bella alors qu’elle n’a pas dit oui au baiser.

8. INTELLIGENT: Il semble que la plupart des vampires de la série soient intelligents dans une certaine mesure, et étant donné qu’ils ont tant d’années à apprendre et à ressentir si haut, cela semble naturel. Edward est particulièrement intelligent, cependant, et est un peu plus enclin à des choses comme l’apprentissage et l’introspection que d’autres vampires comme Emmett Cullen.

9. DÉPLACEMENT: Alors que la plupart des vampires ont d’autres passe-temps et deviennent compétents dans de nombreuses capacités, Edward a été caractérisé comme profond et émouvant. Il aimait des choses comme la musique classique et avait une sensibilité quelque peu démodée en ce qui concerne l’art et le monde qui l’entoure.

10. RÉFLÉCHISSANT: Edward se caractérise par être introverti et attentionné, et bien que cela signifie qu’il peut parfois être de mauvaise humeur et négatif, il y a aussi un bon côté à cela. Il pouvait être particulièrement attentionné, il se souvenait de nombreux détails sur Bella et faisait toujours tout son possible pour la rendre heureuse.

La franchise «Twilight» a débuté en 2008 et a fait de Pattinson le jeune idiot préféré de la foule (Photo: Summit Entertainmen)