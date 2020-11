En 2005, nous avons vu un monde où vampires, loups-garous et humains coexistent au même endroit: “Crépuscule”. L’histoire centrale était la relation entre la mortelle Bella Swan et le vampire Edward Cullen, mais c’est leur environnement qui enrichit également l’intrigue de la saga basée sur les livres de Stephenie Meyer. Dans ce sens, un personnage de “Twilight” est devenu de manière inattendue l’un des favoris des fans. Nous nous référons à Charlie Swan, le père de Bella, qui à la fin des livres et des films n’avait aucune idée que sa fille unique était devenue un vampire.

Au cours des livres et des films de “Crépuscule”, le public a rencontré d’autres personnages proches de Bella, bien que n’étant pas directement impliqués dans sa relation avec les vampires et les loups-garous, mais qui étaient constamment en danger en raison de leur proximité avec eux. Tel était le cas avec Charlie cygne, Chef de la police de Forks et père du protagoniste.

Charlie a été témoin des hauts et des bas de la relation de Bella avec Edward, mais n’a jamais su qu’Edward et sa famille n’étaient pas humains. Sa fille est finalement devenue un vampire en “Aube naissante” après avoir failli mourir en donnant naissance à sa fille avec Edward, Renesmée, qui a été présenté à Charlie comme la nièce d’Edward qu’ils devaient adopter. Cela a soulevé la question de savoir si le chef de la police savait ou non que sa fille était devenue un vampire. Une partie de la réponse peut être trouvée dans les livres et les films ci-dessus.

Charlie n’avait aucune idée de leur existence et a même continué à ne pas le savoir après que Bella ait commencé une relation avec Edward (Photo: Summit Entertainment)

POURQUOI CHARLIE NE SAIT PAS QUE BELLA EST UN VAMPIRE

Charlie Swan est né et a grandi à Forks et était des amis proches de Billy Black, Harry Clearwater et Quil Ateara IV, tous faisant partie de la tribu Quileute. Bien qu’il soit entouré de loups-garous et de vampires, Charlie n’avait aucune idée de leur existence et continua même à ne pas le savoir après que Bella eut commencé une relation avec Edward. Cependant, dans “Breaking Dawn”, après que Jacob eut imprimé Renesmee et décidé de montrer sa vraie nature à Charlie dans l’espoir de garder les Cullen en ville, il se transforma en loup-garou devant lui.

Alors vous il a ordonné à Jacob et Bella de ne pas lui dire plus que nécessaire, et il n’a pas posé de questions quand Bella avait l’air différente (après sa transformation) et quand Renesmee a commencé à grandir incroyablement vite.

Bella et Edward n’ont pas dit la vérité à Charlie sur eux-mêmes pour le protéger non seulement des vampires qui ne partagent pas le style de vie “ végétarien ” des Cullen, mais des Volturi., le plus grand et le plus puissant clan des vampires.

Les Volturi ont fait leur première apparition dans “New Moon”, où leur but a été expliqué: garder les vampires cachés du monde humain. Parmi ses lois pour s’assurer que cela se produit, il y a que l’interaction entre les vampires et les humains ne doit pas attirer beaucoup d’attention et si un humain est conscient de leur existence, il y a deux options: le vampire responsable doit le transformer en vampire ou les faire taire en permanence.

Pourtant, si Bella et Edward avaient dit à Charlie qu’ils l’auraient mis en grand danger, et il ne méritait certainement pas ça. M. Swan a décidé de ne pas en savoir plus que ce dont il avait besoin, et comme il n’était pas du genre à poser beaucoup de questions, cela assurait sa sécurité.

Enfin, il convient de mentionner que l’on ne sait pas si Bella et Edward lui ont dit à un moment donné (car il aurait été impossible de cacher qu’ils ne vieillissent jamais) la vérité ou s’il a découvert après les événements de la La saga Twilight”.

Bella et Edward n’ont pas dit la vérité à Charlie à leur sujet pour le protéger non seulement des vampires qui ne partagent pas le style de vie “ végétarien ” des Cullen, mais des Volturi (Photo: Summit Entertainment)

VIDÉO RECOMMANDÉE

Twilight, le premier film de la saga

Bande-annonce de Twilight, le premier film de la série basé sur les livres de Stephenie Meyer