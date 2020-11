Mis à jour le 30/11/2020 à 17 h 35

Utilises tu Twitter vous informer? Le réseau social est devenu le favori, comme TikTok, pour savoir ce qui se passe en ce moment dans un certain pays ou à l’étranger. Les utilisateurs peuvent même commenter et répondre à une variété de tweets tout au long de la journée et être en mesure de commenter les tendances.

Cependant, ces derniers jours, l’application de l’oiseau bleu a ajouté une nouvelle forme d’interaction: il s’agit de Flottes, également appelées «histoires» de Twitter.

REGARDEZ: Découvrez pourquoi Twitter vous suggère de lire la note avant de donner RT

Bien qu’il y ait eu peu d’interaction, puisque la plupart ont tendance à utiliser les histoires de Facebook, Instagram ou TikTok lui-même, la barre où les flottes sont stockées a tendance à être assez ennuyeuse visuellement. C’est pourquoi nous vous apprendrons une méthode pour pouvoir l’éliminer ou le désactiver immédiatement.

Bien qu’il n’y ait pas de bouton pour tout désactiver en une seconde, le processus doit être effectué sur chaque utilisateur qui télécharge une flotte. Comment? Suivez ces étapes:

La première chose à faire est d’accéder à Twitter, via votre appareil mobile, qu’il soit Android ou iPhone, puis accédez à la flotte de TwitterAppuyez pendant une seconde sur chacun des cercles et une notification s’affichera indiquant «Mute l’utilisateur». De cette façon, vous pouvez faire disparaître toutes les flottes Twitter. (Photo: MAG) Cliquez sur “Oui” et cela vous donnera le choix si vous souhaitez désactiver uniquement leurs flottes ou leurs commentaires. Sélectionnez le premier et c’est tout. Effectuez l’étape avec chacun d’eux et le tour est joué. Lorsque vous avez terminé, la barre Twitter Fleets disparaîtra.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Discord, rencontrez l’application qui pourrait remplacer WhatsApp

Discord: l’application alternative à WhatsApp qui prend de l’ampleur

EN SAVOIR PLUS SUR LA TECHNOLOGIE