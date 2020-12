De la rédaction

Dimanche 27 décembre 2020

La ligue de football universitaire a pleuré la mort de Ty Jordan, 19 ans, qui jouait pour l’Université de l’Utah.

Le coureur et chef d’équipe est décédé d’un coup de feu accidentel vendredi soir, mais c’est hier que l’institution l’a fait connaître sur les réseaux sociaux.

Selon le rapport de police de Danton, au Texas, nous pensons qu’il s’agissait d’une fusillade accidentelle, dans laquelle la victime s’est suicidée, a déclaré à Espn le chef du département des officiers, Allison Beckwith.

Jordan est arrivé avec des signes vitaux à l’hôpital, mais les médecins ne pouvaient rien faire maintenant.

Sur différentes plateformes, les fans de l’Utah ont envoyé leurs condoléances, qui ont été ajoutées par l’entraîneur Kyle Whittingham. Laissez une marque indélébile sur l’institution. La personnalité et le sourire de Ty étaient contagieux et il a eu un impact énorme sur notre spectacle pendant le peu de temps qu’il a joué avec nous. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses amis, a-t-il dit.

La présidente de l’Utah, Ruth V. Watklins, a écrit sur Twitter: Nous sommes dévastés par cette nouvelle déchirante. Voir Ty sur le terrain était enthousiasmé par son athlétisme et son talent. Repose en paix.

L’étudiant de première année Ty Jordan de Mesquite, au Texas, a assisté à West Mesquite High et a été nommé recrue offensive Pac-12 de la saison après avoir couru pour 597 verges avec six touchés sur 83 courses en cinq matchs.

Le jeune porteur de ballon a été le premier étudiant de première année de l’Utah avec trois rencontres consécutives de 100 verges depuis 1995.

Il y a quatre mois, il avait perdu sa mère Tiffany, 43 ans, d’un cancer.