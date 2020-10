Leonard et George n’ont pas réussi à mener les Clippers à la finale de la NBA | Michael Reaves / .

Une conversation au coin du feu avec le nouveau coach des Clippers Ty Lue – sur ses deux semaines en tant qu’homme le plus recherché de la NBA, ses plans pour aborder la chimie de l’équipe, combien de temps il pense que Kawhi et PG restent dans les parages et s’il regrette de ne pas avoir pris le poste des Lakers.

Aussi: lui et moi nous disputons Chauncey Billups? pic.twitter.com/1KxL7OH8Mk

– Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 22 octobre 2020