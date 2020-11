Argentine contre. Pérou face (EN DIRECT | DIRECT | EN LIGNE) à la date 4 du Qualification Qatar 2022. Le match sera diffusé par TyC Sports et débutera ce mardi, à partir de 19h30., Au Stade National. Ceux emmenés par Lionel Scaloni arrivent avec la mission d’ajouter une victoire après un match nul à domicile contre le Paraguay, tandis que le rouge-blanc a l’obligation d’inscrire ses trois premiers points au concours. Il suit également la minute par minute à travers www.depor.com

Le présent de Argentine est la suivante: marche avec sept points. Le premier double tour des éliminatoires en a ajouté six (sur six en litige): il a commencé par une victoire contre l’Équateur (1-0), à Buenos Aires. Puis il a ajouté une autre victoire à La Paz, contre la Bolivie. Après cela, vint le trébuchement face au Paraguay (1-1).

Le match développé a laissé un mauvais goût dans l’albiceleste non seulement pour ne pas obtenir les trois points locaux. Aussi parce qu’à 57 minutes, le VAR a annulé un but pour Lionel Messi. C’est l’une des controverses qui subsistent jusqu’à présent Argentine.

Maintenant, un autre des débats était de savoir de près quel était le conseil d’administration du «professeur» Scaloni. Eh bien, le même DT s’est rendu à une conférence de presse et n’a pas hésité à confirmer les onze qu’il placera d’emblée: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Nico González et Lautaro Martínez.

Le cadeau du ‘Tigre’ et du bicolore

Quelle est la réalité de Sélection péruvienne? Si en Argentine c’est une nécessité pour récupérer les points perdus contre le Paraguay, au Pérou c’est une obligation de rester avec la victoire. Et pas seulement à cause de la localité, mais à cause des antécédents: loin du nul à Asunción, à la première date, ils ont ensuite accumulé deux défaites: contre le Brésil et le Chili.

Dès le dernier match à Santiago (ils sont tombés 2-0), un détail à noter est que Renato Tapia et Christopher Gonzáles ne seront pas dus à une accumulation de jaunes. Face à ces absences, Ricardo Gareca partirait en 4-3-3 et reviendrait en 4-2-3-1. Oui, Christian Cueva le serait depuis le début. Cependant, ce ne serait pas la seule nouveauté.

Jusqu’à présent, c’est l’équipe qui placerait le «Tigre»: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Renato Tapia, Christian Cueva; André Carrillo, Edison Flores et Gianluca Lapadula. Oui, le «9» de Bénévent commencerait par Raúl Ruidíaz.

Concernant cette propriété, Gareca a répondu à cette question lors d’une conférence de presse: “Je n’ai pas encore résolu le problème, mais il a des chances aussi bien que Raúl (Ruidíaz)”. Nous verrons si Argentine revenir sur la bonne voie et reprendre la route pour triompher ou si Pérou trouve un point de rupture dans les Playoffs.

Pérou vs. Argentine: horaires dans le monde

Pérou – 19h30

Argentine – 21h30

Mexique – 18h30

Paraguay – 21h30

Colombie – 19h30

Équateur – 19h30

Chili – 21h30

Uruguay – 21h30

Venezuela – 20h30

Bolivie – 20h30

États-Unis (Miami, New York) – 19h30

États-Unis (Los Angeles) – 16h30

Espagne – 1h30

France – 1h30

Italie – 1h30

Panama – 19h30

Argentine vs. Pérou: emplacement du stade

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER