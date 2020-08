Bienvenue à nouveau, Tyler Toffoli.

L’attaquant est revenu dans l’alignement des Canucks lors du deuxième match de leur série de deuxième tour contre les Golden Knights et a eu un impact immédiat.

Lors de son premier quart de travail de la nuit, son coéquipier Elias Pettersson a porté la rondelle dans la zone offensive; Pettersson a pris la rondelle sur les planches devant Shea Theodore, autour du filet et l’a passée à un Toffoli largement ouvert assis au deuxième poteau.

Une minute et 29 secondes après le début du match – neuf secondes après son premier quart de travail depuis le 2 août – et les Canucks menaient 1-0.

Lors de son prochain quart de travail, il a failli ajouter à son total de points alors que sa passe sautait à Pettersson – mais le vainqueur du trophée Calder 2019 n’a pas pu terminer sur l’échappée.

Dans la première période, la ligne de Toffoli, Pettersson et Tanner Pearson avait un FC% de 90,9 à 5v5, avec quatre chances de marquer pour et aucune contre. Les quatre SCF étaient également des chances de danger élevé.

Toffoli a récolté son deuxième point de la nuit plus tard dans la période en avantage numérique, alors qu’il nourrissait Bo Horvat de derrière le filet pour le décompte. Le but était le premier de Horvat en six matchs.

En deuxième période, Toffoli a continué à accumuler des points en obtenant l’aide secondaire sur ce beau but de Pettersson.

“J’étais manifestement frustré de ne pas pouvoir jouer avec les gars et de gagner des matchs, alors en venant ici ce soir, je voulais avoir un impact”, a déclaré Toffoli lors de la deuxième interview de NBC Sports Network. “Jouer avec les deux gars avec qui je joue ce soir me facilite beaucoup la tâche.”

Toffoli ne s’était pas adapté depuis le premier match du tour de qualification contre le Wild, en raison d’une blessure au bas du corps. Il a raté 10 matchs, dont la défaite de 5-0 dimanche contre les Golden Knights dans le premier match du deuxième tour.

«(Il) est un élément clé», a déclaré Ray Ferraro de TSN à Sporting News avant que les Canucks n’éliminent les champions en titre de la Coupe Stanley lors du match 6. «Je pense qu’ils ont en quelque sorte aidé autour de ça. … Toffoli leur manque beaucoup. «Nous tapons dessus parce que Horvat a été fantastique et que leurs jeux de puissance ont été excellents. Et puis, plus que tout, leur gardien de but a été tout simplement incroyable. Mais ils ont raté Toffoli. C’est un très bon joueur.”

Eh bien, ce «très bon joueur» est revenu à l’alignement avec autorité alors que les Canucks ont gagné 5-2 pour égaliser la série à 1-1.

Vancouver a acquis Toffoli des Kings en février avant la date limite des échanges. En 10 matchs avant la pause, il a récolté 10 points (six buts, quatre passes) en 10 matchs et a eu un impact immédiat dans l’alignement des Canucks, un peu comme mardi soir.