Le jour tant attendu est venu où Mike Tyson Il est revenu sur le ring. A 54 ans et quinze ans après avoir raccroché les gants, l’ancien champion poids lourd affrontait Roy Jones Jr. dans un match qui s’est terminé sans résultat.

La scène qui a accueilli la soirée dans la légende une fois de plus mis ses gants était le Staples Center à Los Angeles. Malgré l’absence de public dans les sièges en raison de la pandémie de coronavirus, l’émission était à la télévision qui tentait de combiner l’intérêt pour le retour du de Brooklyn et la nostalgie.

On dit que celui qui avait, retenu. Oui Tyson Il a laissé des signes de la qualité et de la puissance que ses poings avaient autrefois. Rappelant ses meilleurs moments et les raisons pour lesquelles il était craint, Iron Mike a lancé l’attaque depuis le son de la première cloche, tandis que Jones Jr. il pouvait à peine se défendre de l’assaut qui l’assaillait.

Quand le combat a atteint son équateur, Jones Jr. il montrait de plus en plus de signes de fatigue en même temps Tyson Il a montré un niveau physique imposant pour son âge et le temps qu’il avait été absent. Et c’est que ces derniers mois, il a travaillé et entraîné très dur pour ce rendez-vous, perdant 45 kilos. Le combattant avait insisté sur le fait que c’était le meilleur moyen de réorienter une vie dans laquelle il a vécu toutes sortes de situations: de toucher le ciel de manière sportive à devoir vivre en prison, avoir surmonté la toxicomanie ou avoir à le faire. vivre avec la ruine économique.

Même ainsi, il n’a pas pu faire tomber son rival et bien que la chose la plus juste ait été une victoire aux points, un jury de la Conseil mondial de boxe a décrété, comme prévu à l’avance dans un match de charité, un match nul qui a laissé le combat sans vainqueur.

«C’est mieux que de se battre pour les championnats. Maintenant, nous sommes humanitaires. Nous pouvons faire quelque chose de bien pour le monde. Nous devons recommencer. Je pense que j’ai gagné mais je suis d’accord avec le tirage au sort parce que j’ai diverti les gens », a-t-il déclaré. Tyson après le combat.

Il convient de rappeler qu’en raison de l’âge des combattants, la California State Athletic Commission avait imposé une série de limitations au combat, telles que la réduction à huit rounds de deux minutes et l’utilisation de gants plus légers qui réduisaient l’impact. des coups, ce qui n’a permis à aucun d’eux de se retrouver avec des dégâts très visibles.