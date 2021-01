Laissait beaucoup à désirer Barça. Il avait la possession la plupart du temps mais était à peine capable de se plonger dans la zone de la Cornellá.

Il n’y a plus de temps pour plus! Repose en Cornellá avec le 0-0 toujours sur le tableau de bord. Impossible Barça ouvrir le tableau de bord, même pas avec le lancer de 11 mètres qu’il a raté Pjanic. Les habitants avaient leurs options, en particulier avec les jeux de stratégie.

Min 43. Quel dommage Eloy! Un autre coin qui a presque réussi à connecter le Cornellá. Il a atteint l’extrême mais le joueur n’a pas réussi à terminer clairement.

Min 40. Dorca! L’avoir Cornellá avec un tir de face qui s’éteint.

Min 39. PARADÓN, PARADÓN, PARADÓN DE RAMÓN! Pjanic Il cherche le bon bâton mais le gardien de but du Cornellá.

Min 38. Pénalité en faveur de Barcelone! Estellés il a soulevé sa botte trop haut et s’est connecté avec la tête de Araujo, qui était large.

Min 35. Tenez le Cornellá qu’il fonde ses options sur la balle arrêtée, forçant toute action à suspendre les fautes dans la zone. Maintenant avait un clair Eloy, mais sa tête est montée.

Min 33. Stop Ramón! Jugada répété Barça, angle direct vers le bord de la zone pour la piquer Trincao. Le gardien la repousse Cornellá.

Min 32. Ilaixxxx! Il le laisse Braithwaite dans la zone et le milieu de terrain le frappe clairement mais l’arrière l’envoie dans un coin.

Min 30. Ontiveros! Bonne combinaison de Cornellá. Centre latéral de la droite qui ne parvient pas à trouver un objectif. Dérangé le nécessaire Araujo.

Min 26. Aux nuages Trincao. Les Portugais l’ont mordu, ce qui a fini par franchir la barre transversale.

23 min. Cornellá l’a eu! Corner pris au point de penalty qu’aucun joueur n’arrive à bien finir. L’arbitre termine en sifflant.

Min 19. Cela coûte le Barça trouvez la zone. La possession est déjà totale mais il est incapable d’ouvrir un écart entre la ligne des quatre pour générer du danger. Il Cornellá attendez.

Min 15. Barça demande un penalty! Entrée de la zone Ilaix qui redonne à Griezmann, Il touche un défenseur et le Français termine le ballon dans un défenseur.

Mdans 10. Attrape le ballon maintenant Barça, qui a échappé à l’arreón initiale des locaux.

Min 7. Première carte Jaune le parti la voit Riqui Puig.

Min 5. Premières mesures du jeu dans lesquelles le Cornellá accorde très peu. Les dimensions du terrain favorisent clairement les locaux. Il Barça ne domine pas.

Min 1. Le jeu commence à Cornellá!

20:56. Et ainsi le Cornellá: Ramón, Iván Guzmán, Marcet, Gerard, Estellés, Ontiveros, Agus, Pol Moreno, Dorca, Kevin et Eloy.

20:53. C’est ainsi que le Barça: Net; Mingueza, Araujo, Lenglet, Junior; Pjanic, Ilaix, Riqui Puig; Trincao, Braithwaite et Griezmann.

20:50. Souvenons-nous du files d’attente des deux équipes avec dix minutes pour que le ballon roule.

20:45. Ceux-ci sont le suppléants du Cornellá: Chiki, Juanma, Álex Pla, Gerard, Mourin, Aschalew, Thymos, Vilaplana et Gonzalo.

20:40. L’une des victimes les plus sensibles Cornellá C’est le Adrian Jimenez, auteur du but qui a donné la passe à ces seizièmes avant la Athlète de Madrid. Le joueur a récemment subi une déchirure du ligament croisé à la jambe droite.

20:35. Ce sont les joueurs qui seront dans le Dock du Barça ce soir à Cornellá: Ter Stegen, Arnau Tenas, Busquets, Dembélé, Pedri, Matheus, Umtiti, Konrad et Collado.

20h30. C’est ainsi que les Catalans sortent en quête de surprise. L’alignement du Cornellá: Ramón, Iván Guzmán, Marcet, Borja García, Estellés, Ontiveros, Agus, Pol Moreno, Dorca, Kevin et Eloy.

20:27. Nous en avons déjà onze de Cornellá!

20:25. Pari Koeman pour Griezmann dans les onze titres qui, avec Lenglet et Araujo, sont les seuls théoriciens partants qui joueront aujourd’hui contre les Cornellá.

20:20. Ainsi vint le Barcelone au Nou Municipal de Cornellá.

20:15. C’est la troisième recrue de la Était Koeman. Les deux premiers étaient Mingueza, plus que réglé après sa première, et l’américain Konrad De la Fuente. Le milieu de terrain guinéen, qui se démarque par sa qualité technique, sa vitesse et son physique, a gagné en espace et en vitrine avec la première équipe après le départ de Alena vers Getafe.

20:10. Il fait officiellement ses débuts avec la première équipe de la Barça Ilaix Moriba, un autre des talents de La Masía qui a définitivement brisé la barrière de la carrière et du professionnalisme. Le club célèbre ainsi les débuts du joueur d’origine guinéenne.

20:07. Onze de Barça: Net; Mingueza, Araujo, Lenglet, Junior; Pjanic, Ilaix, Riqui Puig; Trincao, Braithwaite et Griezmann.

20:05. Nous avons déjà le line-up de Barcelone!

20h00. Bonsoir! Bienvenue dans ce direct des huitièmes de finale de la Copa del Rey entre Union Esportiva Cornellá et le Club de football de Barcelone dans la commune de la ville catalane.

Tous les yeux rivés sur ce match après l’élimination du Real Madrid ce mercredi et celui qui a également été réalisé il y a quelques semaines par le sien Cornellá, bourreau de l’actuel chef de la Ligue de Santander, le Athlète de Madrid. Il Barça, plein de remplaçants et de joueurs locaux, essaiera d’éviter une autre surprise de coupe.

Il Barcelone essaiera de se relever du coup qui était la semaine dernière la finale de la Supercoupe d’Espagne avant le Athletic Bilbao, où l’équipe a été très touchée par l’issue de la rencontre et l’expulsion de Leo Messi, plein d’impuissance.