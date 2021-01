Le compte à rebours pour le UFC 257 il est déjà dans sa dernière ligne droite. Plus de deux mille fans de l’Etihad Arena d’Abu Dhabi assisteront au retour de Conor McGregor, qui reviendra après plus d’un an d’absence pour affronter Dustin Poirier.

Et à l’approche de l’événement attendu, les deux ont assisté à la conférence de presse et ont eu leur première confrontation avant l’UFC 257. Bien sûr, la plupart des questions ont été adressées à «The Notorious».

«Mon amour de la course me retient et Dustin Poirier fait bien les choses […] J’ai bien fait dans les autres divisions, mais je me sens très bien dans celle-ci. Je promets juste. J’ai l’impression que c’est ma meilleure version », a déclaré McGregor.

De même, l’Irlandais a été consulté à propos de Khabib Nurmagomedov, qui – selon Dana White – suivra l’événement et si un combattant attire son attention, il pourrait penser à se battre à nouveau. «Nous allons pour lui», assura-t-il.

«J’ai l’impression de commencer, tout le monde me parle de ce que j’ai réalisé et de l’argent, mais je veux être ici et jouer pour les fans, je suis jeune, tout l’argent, les ceintures, ça va et vient. La meilleure chose à propos d’un combat est comme un film », a ajouté l’ancien champion des poids légers et des poids plume.

D’autre part, Dustin Poirier a évoqué l’Irlandais, qu’il espère vaincre et se venger du premier combat entre les deux en 2014. «Je sais ce que cela signifiera de battre Conor McGregor après son retour. Et je sais que quiconque gagnera remportera le titre », a déclaré« The Diamond ».

