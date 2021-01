Le monde des arts martiaux mixtes sera à nouveau paralysé pour Conor McGregor, qui reviendra après une pause de plus d’un an. Et il fera face Dustin Poirier dans l’événement stellaire de UFC 257 à Abu Dhabi.

Une rivalité qui a de l’histoire, puisqu’ils se sont déjà rencontrés pour la première fois en 2014 alors que tous deux dirigeaient leur carrière à l’UFC. Il y a plus de six ans, McGregor, 26 ans, et Poirier, 25 ans, se sont vus en tête-à-tête à la recherche d’une nouvelle ascension dans la division poids plume.

À l’époque, Poirier venait de remporter trois victoires consécutives et était parmi les cinq premiers de la division poids plume. Alors que «The Notorious» commençait déjà à sonner fort et se classe neuvième du classement.

Le favori à l’époque était Dustin Poirier, mais McGregor a battu les statistiques et a montré qu’il était prêt à faire de grandes choses. Au moment de lancer des coups de pied, il a commencé à marquer des distances devant «The Diamond».

À peine deux minutes après le début du premier tour, Conor McGregor lui donna un coup de coude à l’oreille de son rival. Poirier l’a senti et l’Irlandais n’a pas pardonné jusqu’à ce que l’arbitre arrête les actions et le déclare vainqueur par KO technique.

Cette victoire a mis McGregor aux portes du titre et le reste appartient à l’histoire. Maintenant, plus de six ans plus tard, dans une division majeure (poids léger), les deux cherchent à se battre à nouveau pour le titre UFC, mais un seul suivra leur chemin.

Le vainqueur aurait une nouvelle opportunité contre Khabib Nurmagomedov (au cas où le Russe déciderait de revenir défendre le titre) ou une position d’attente pour un combat pour la ceinture.

