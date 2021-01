La pause de plus d’un an s’est terminée pour Conor McGregor. L’Irlandais, après une longue escale, retournera dans l’octogone pour affronter un vieux rival, Dustin Poirier, dans l’événement stellaire de UFC 257 à l’Etihad Arena à Abu Dhabi.

Et alors qu’ils se sont déjà battus en 2014 (la victoire est revenue à McGregor), les deux ont évolué avec le temps. Non seulement parce qu’ils étaient au poids plume à cette époque, mais parce qu’ils sont déjà deux des noms les plus reconnus de l’UFC et de la division des poids légers.

Et dans l’aperçu de l’UFC 257, l’organisation a évoqué l’arrivée de Conor McGregor et Dustin Poirier. Surtout quand il s’agit de chiffres et de statistiques.

Âgé de 32 ans, «The Notorious» arrive avec une fiche de 22-4, sa dernière victoire contre Donald Cerrone en seulement 40 secondes. De son côté, «Le Diamant», du même âge, compte 26 victoires et seulement six chutes.

De même, Conor McGregor, qui est quatrième dans le classement des poids légers, a des données telles que la victoire la plus rapide dans un combat pour le titre (13 secondes) et a 14 finitions au premier tour.

Non seulement cela, il a également réalisé trois KO dans trois divisions différentes: poids plume, poids léger et poids welter. Et il a un taux d’achèvement de 91%.

L’équipe de Poirier, classée deuxième meilleure dans la division des poids légers, a un taux d’achèvement de 71%. De plus, il est le 10e combattant le plus victorieux de l’UFC, avec 18.

Dans sa catégorie, «The Diamond» est le troisième avec le plus grand nombre de KO (6). Et c’est le troisième avec le plus grand volume de coups: 6,45 par minute.

Les chiffres de Conor McGregor et Dustin Poirier dans l’aperçu de l’UFC 257. (UFC)

