Les deux mille fans qui ont acheté leurs billets pour le UFC 257 est venu à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi avec un seul objectif à voir Conor McGregor, qui se battra à nouveau après plus d’un an d’absence avant Dustin Poirier. Bien sûr, pour y arriver, il y a tout un panneau d’affichage.

Il y a douze combats avant d’atteindre la réunion attendue de McGregor et le premier de la nuit a déjà eu lieu. L’UFC 257 a ouvert le rideau avec la victoire d’Almir Albazi sur Zhalgas Zhumagulov.

Dans un combat très technique, le Suédois Albazi a battu le Kazakh Zhumagulov par décision unanime. Avec cela, «Le Prince» a remporté sa deuxième victoire dans l’organisation.

UFC 257: McGregor contre Poirier

ce n’est pas la première fois Mcgregor et Poirier les visages sont vus. La dernière fois qu’ils se sont battus, c’était il y a plus de six ans à l’UFC 178, mais l’Américain s’est amélioré depuis. Battre Max Holloway pour le championnat intérimaire de UFC et a eu une performance décente avant Nurmagomedov, le roi actuel de la légèreté.

Conor est le grand favori malgré le bon moment de Dustin. Sa destruction à Donald Cerrone en 2020, la plupart des gens voient cela comme un combat favorable pour les Irlandais.

Mcgregor Il semble être en forme phénoménale et, selon la plupart des rapports, est motivé comme il l’a été depuis ses débuts en poids plume. McGregor a prédit qu’il gagnerait le combat en 60 secondes.

