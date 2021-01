Bien que tout le monde attend de voir Conor McGregor, dans son combat stellaire avant Dustin Poirier, un événement inhabituel a attiré l’attention des fans dans le UFC 257. Et c’est que Marina Rodríguez a célébré sa victoire tôt lors de son combat contre Amand Ribas.

Au deuxième tour du combat, Marina Rodríguez a posé la main droite sur le visage de sa rivale. Ribas est immédiatement tombé au sol et a été puni de coups sur la toile.

A ce moment, l’arbitre Herb Dean s’est approché pour arrêter le match, mais a hésité dans sa décision. Cependant, Marina Rodríguez pensait que le combat était déjà terminé et est allée fêter ça.

Quelques secondes plus tard, Rodriguez s’est rendu compte que Herb Dean n’avait pas arrêté les actions, alors il est revenu pour terminer Amanda Rivas, qui était déjà sous le choc. C’était encore quelques coups jusqu’à ce que l’arbitre arrête finalement le combat.

«Je savais qu’elle était une adversaire très difficile et que sa seule stratégie était de mener le combat au sol. Quand l’arbitre a tendu la main avec ses mains, j’ai pensé que le combat était terminé. Mais comme ce n’était pas comme ça, je suis revenu pour le finir », a déclaré Marina Rodriguez après le combat.

UFC 257: McGregor contre Poirier

ce n’est pas la première fois Mcgregor et Poirier les visages sont vus. La dernière fois qu’ils se sont battus, c’était il y a plus de six ans à l’UFC 178, mais l’Américain s’est amélioré depuis. Battre Max Holloway pour le championnat intérimaire de UFC et a eu une performance décente avant Nurmagomedov, le roi actuel de la légèreté.

Conor est le grand favori malgré le bon moment de Dustin. Sa destruction à Donald Cerrone en 2020, la plupart des gens voient cela comme un combat favorable pour les Irlandais.

Mcgregor Il semble être en forme phénoménale et, selon la plupart des rapports, est motivé comme il l’a été depuis ses débuts en poids plume. McGregor a prédit qu’il gagnerait le combat en 60 secondes.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER