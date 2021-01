Rares sont les combattants Bellator qui font le saut UFC, mais Michael Chandler Il a eu sa chance en or et ne l’a pas gâchée. Il venait d’être l’un des visages les plus importants de l’autre société et dans l’octogone, il a brillé contre un top 10 comme Dan Hooker.

Il a fallu un peu plus de deux minutes à Chandler pour battre le Néo-Zélandais par KO technique. «Iron» a commencé par un coup de poing à l’estomac et a suivi avec un pied gauche à la tête.

Après cela, Hooker s’est assis et a reçu une autre main droite et a terminé avec le “ sol et pound ”. Une victoire pour Chandler qui lui fait place dans la division des poids légers.

«J’ai la chance d’être ici, cela m’a coûté beaucoup, j’ai eu des hauts et des bas, mais je suis ici et j’espère remporter ce combat pour le titre. C’est le meilleur moment de ma vie professionnelle », a déclaré Chandler, 34 ans.

«Conr McGregor, il y a un nouveau roi dans la division. Dustin Poorier, votre heure viendra aussi. Khabib pour obtenir 30-0, vous devrez me battre », a terminé Chandler après sa victoire.

UFC 257: McGregor contre Poirier

ce n’est pas la première fois Mcgregor et Poirier les visages sont vus. La dernière fois qu’ils se sont battus, c’était il y a plus de six ans à l’UFC 178, mais l’Américain s’est amélioré depuis. Battre Max Holloway pour le championnat intérimaire de UFC et a eu une performance décente avant Nurmagomedov, le roi actuel de la légèreté.

Conor est le grand favori malgré le bon moment de Dustin. Sa destruction à Donald Cerrone en 2020, la plupart des gens voient cela comme un combat favorable pour les Irlandais.

Mcgregor Il semble être en forme phénoménale et, selon la plupart des rapports, est motivé comme il l’a été depuis ses débuts en poids plume. McGregor a prédit qu’il gagnerait le combat en 60 secondes.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER