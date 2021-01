Même si Conor McGregor il avait proposé de se concentrer à 100% sur son retour chez Dustin Poirier, une mise en demeure le frappe dans le précédent de la UFC 257. Et c’est que l’Irlandais fait face à une bataille juridique contre deux femmes, qui l’accusent d’agression et de blessure corporelle, ce qui menace de brouiller son retour attendu après plus d’un an d’absence.

Le radiodiffuseur irlandais RTE a rapporté que les avocats des victimes présumées avaient intenté deux poursuites distinctes contre McGregor pour «blessure physique» devant la Haute Cour de Dublin. Ceci malgré le fait qu’au cours des derniers mois, il a essayé d’améliorer son image, qui était très «tachée» dans son propre pays.

Le casier judiciaire indique que l’un d’entre eux a fait une déclaration sous serment, mais on ne connaît pas plus de détails à cet égard, l’affaire étant soumise au secret sommaire. Selon le RTE, un autre homme est répertorié, avec McGregor, comme accusé dans ce procès, pour lequel aucune date n’a encore été fixée.

Ce problème met une fois de plus en lumière le passé controversé de la figure de l’UFC, qui n’est pas seulement d’actualité dans l’Octogone. En 2019, le New York Times a affirmé que la police irlandaise enquêtait sur “ The Notorious ”.

Cela en raison de l’agression sexuelle présumée commise sur une femme dans un hôtel de Dublin en décembre 2018 et pour laquelle il a été arrêté un mois plus tard pour interrogatoire.

L’ancien champion poids plume et poids léger de l’UFC, qui est l’un des mieux payés au monde, a également indigné nombre de ses compatriotes lorsqu’une vidéo de lui a fait surface dans un bar de Dublin. La cassette montrait McGregor en train de frapper un vieil homme après avoir eu une altercation verbale.

