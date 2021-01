Conor McGregor Elle ne se sent pas seulement comme une superstar, elle en fait partie. Son nom a percé UFC et est l’une des figures les plus reconnues du sport lui-même. Et en tant que tel, il a été reçu à son arrivée à Abu Dhabi.

L’Irlandais, qui a surpris tout le monde en arrivant sur son yacht d’une valeur de 3,4 millions de dollars, est arrivé avec sa famille à Abu Dhabi peu de temps après son combat principal à l’UFC 257 contre Dustin Poirier. Et quand ‘The Notorious’ est sorti de sa voiture pour entrer dans l’hôtel, il a été accueilli par une grande quantité de presse.

Les photographes, tous vêtus de costumes blancs et suivant le protocole sanitaire, l’ont embarqué alors que McGregor sortait de sa voiture. L’Irlandais est sorti de la luxueuse Rolls Royce et est entré dans l’hôtel avec son fils.

Conor McGregor fera son retour tant attendu dans l’Octogone après plus d’un an d’absence pour affronter Poirier, dans un match revanche attendu, ce samedi à l’UFC 257. La dernière fois que les deux se sont rencontrés, en 2014, la victoire est revenue à ‘The Notorious ».

L’ancien champion de l’UFC arrive avec une victoire éclatante sur Donald Cerrone en seulement 40 secondes. Et bien que ce soit dans une catégorie différente (poids welter), la force de McGregor était claire.

Pour son combat contre Poirier, l’Irlandais a promis à ses fans la même force. «J’aime Dustin. Je pense que c’est un bon combattant, même un grand combattant. Mais c’est toujours en dessous de moi. Je vais l’assommer dans 60 secondes », dit-il.

