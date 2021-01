C’est naturel pour un combat Conor McGregor On parle plus de l’Irlandais que de son rival. Cependant, pour Dustin Poirier Il n’est pas intéressé à apparaître sur les couvertures ou à être plus médiatique, ce qui lui importe d’être le champion de UFC.

C’est pourquoi il sait que pour accéder au titre, il doit d’abord vaincre Conor McGregor, qu’il affrontera pour la deuxième fois après une première fois en 2014. A cette époque, ils étaient tous les deux plus jeunes et l’Irlandais a fini par remporter la victoire par KO technique.

Et lors d’un entretien avec MMA Junkie, ‘The Diamond’ a assuré qu’il n’avait pas envie de se venger de ce combat à l’UFC 257. Au contraire, il espère allonger le combat pour fatiguer l’Irlandais et perdre son KO.

«Il ne s’agit pas de vengeance. Ce sont beaucoup de choses. Il s’agit d’être un champion du monde. Il s’agit de se rapprocher de ce titre. C’est une question de travail et de routine; c’est de ça qu’il s’agit: le succès », a déclaré Poirier.

Et tandis que McGregor lui-même a assuré qu’il le vaincrait en seulement 60 secondes, Poirier a révélé qu’il avait un plan pour surprendre “ The Notorious ”. «C’est un adversaire très dangereux. La bonne chose est que c’est un combat de 25 minutes, et je sens que j’ai suffisamment mûri et développé mes compétences pour être dans les bons moments et saisir les bonnes opportunités pour ne pas me mettre en danger immédiat », a-t-il ajouté.

Remarquez, l’ancien champion intérimaire des poids légers a clairement indiqué que le combat serait une «guerre» et volerait certainement la vedette à l’UFC 257. «J’adorerais finir et ne pas avoir à subir autant de dégâts. Le plan est de battre McGregor par tous les moyens nécessaires. Il y aura du sang et des tripes et j’essaierai de me battre pour le titre à nouveau », a-t-il conclu.

