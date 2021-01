UFC VIVRE Chiesa contre. Magny EN DIRECT via FOX Sports et ESPN 2: Suivez le deuxième événement de l’année depuis l’Etihad Arena à Abu Dhabi. Michael Chiesa et Neil Magny joueront dans la soirée des poids welters. Les deux sont sur une séquence de trois victoires consécutives, mais un seul fera son chemin vers le top 5, cherchant à tenter une chance au titre. Depor.com vous propose les incidents, minute par minute et la transmission du combat de l’UFC Fight Island 8.

Chiesa, huitième du classement, vient après avoir remporté par décision unanime sur Rafael dos Anjos en janvier 2020, tandis que Magny, neuvième, vaincu Robbie Lawler août dernier.

Chiesa c. Magny: horaires et chaînes

Pérou: 12h00 / ESPNMexique: 11h00 / ESPNChili: 14h00 / ESPNArgentine: 14h00 / ESPNLa Colombie: 12h00 / ESPNEquateur: 12h00 / ESPNParaguay: 14h00 / ESPNUruguay: 14h00 / ESPNBolivie: 13h00 / ESPNVenezuela: 13h00 / ESPNÉtats Unis: 12h00 / Réseau UFC et ABCEspagne: 18h00 / DAZN

“Ce fut une année très tumultueuse”, a-t-il déclaré. Chiesa. “Cela a commencé avec cette grande victoire sur Dos Anjos, je pensais que ça allait être la meilleure année de l’histoire et puis le coronavirus est arrivé et, comme tout le monde, j’étais en quarantaine.”

Chiesa Il a dit qu’il avait subi une opération au genou depuis son dernier combat, mais qu’il était actif dans la cabine de diffusion avec ESPN en tant qu’analyste. Vous êtes prêt à retourner dans l’Octogone.

“J’aime me battre plus que toute autre chose au monde”, a-t-il ajouté.

Magny Ce sera un défi majeur pour Michael car il est plus grand que lui et a une plus grande portée, ce qui n’était pas un problème lors des deux derniers combats du natif de Spokane.

«Je culmine au bon moment. Je suis prêt, mec. Lorsque vous vous préparez pour un événement principal, vous portez votre préparation à un nouveau niveau », a expliqué Chiesa.

«À 33 ans, je sens que ces prochaines années vont être passionnantes pour moi. Je viens de battre ce gars le 20 janvier. Ce ne sera pas facile, mais je suis fait pour le test. Je suis prêt à partir », conclut-il.

Le programme de Magny est plus frappant que celui de Chiesa. Il est plein à l’intérieur de l’octogone et très gros pour la division poids welter. Cela devrait être mis à profit par lui. Si vous parvenez à repousser les tentatives de retrait lors des deux premiers tours, vous avez beaucoup de chances de gagner.

Chiesa vs Magny: sous-carte

Stellaire

Michael Chiesa contre Neil Magny Warlley Alves contre Mounir Lazzez Isaac Villanueva contre Vinicius Moreira Roxanne Modafferi contre Viviane Araújo Lerone Murphy contre Douglas Silva de Andrade

Préliminaires

Ricky Simon contre Gaetano Pirrello Su Mudaerji contre Zarrukh Adashev Dalcha Lungiambula contre Markus Pérez Francisco Figueiredo contre Jerome Rivera Mike Davis contre Mason Jones Matt Schnell contre Tyson Nam Victoria Leonardo contre Manon Fiorot

