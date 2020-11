Lewis Hamilton est toujours le plus rapide sur la piste. Le pilote britannique Mercedes est déjà champion du monde après l’exposition marquée lors de la dernière course, en Turquie. Ce vendredi, il a imposé sa loi lors des deux premières séances d’essais libres de la Grand Prix de Bahreïn, où un drapeau rouge pour un accident d’Albon a blessé Carlos Sainz, qui a terminé avec le treizième meilleur temps, 1,3 seconde derrière Hamilton.

Le pilote espagnol Je suis venu de faire de la place à la première séancetenu le matin, mais en quelques secondes libres, Albon a eu un accident après avoir perdu le contrôle de sa voiture au virage 15 après être entré dans une zone poussiéreuse et s’être écrasé contre le mur. Le crash du pilote Red Bull a causé la premier de deux drapeaux rouges qui a eu lieu lors de cette deuxième séance d’essais libres.

Accident d’Albon, qui sort de son propre pied. Drapeau rouge. # BRNmovistarF1 pic.twitter.com/t2fWR74mBE – F1 dans Movistar + (@ movistar_F1) 27 novembre 2020

La seconde s’est produite en l’absence d’une demi-heure pour terminer le deuxième lot, causée par la présence d’un chien dans le circuit fonctionnant à grande vitesse. La vérité est que le premier drapeau rouge a coupé le tour de Sainz, qui avait été le plus rapide dans le premier secteur quand Albon a perdu le contrôle de la voiture. Au redémarrage, il a choisi de faire le plein d’essence et de ne pas essayer de faire un tour de qualification, car les pneus étaient quelque peu usés.

Le Madrilène tentera à nouveau samedi en qualifications, cependant, ces premières séances d’essais libres lui ont laissé un goût amer car il a été affecté par le drapeau rouge. Ce qui est clair, c’est que Hamilton est toujours le pilote le plus rapide. Le Britannique ne baisse pas le piston bien qu’il ait déjà égalé le titre, et dans les secondes libres, il répète l’honneur et termine à nouveau en première position. En FP2, il a battu l’homme le plus rapide de l’époque, Max Verstappen, à 13 minutes de la fin pour signer le meilleur temps.

En outre, il convient de noter que dans la session de l’après-midi les pilotes devaient tester, pendant au moins 6 tours chacun, les pneus neufs que Pirelli prépare la saison prochaine. Les pilotes ont respecté mais ont cherché leur meilleur rythme avec les pneus, déjà connus, de ce 2020.