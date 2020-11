Dans Facebook nous trouvons des publications qui intriguent, amusent et d’autres qui surprennent d’une grande manière. Dans ce dernier, il y en a un qui est viralisé dans le réseau social susmentionné. En fait, les utilisateurs de États Unis, Mexique Oui Espagne ils l’ont partagé des milliers de fois. C’est l’histoire d’un aigle qui s’est libéré dans la cour d’une maison à Australie un animal qui semblait être un chien ordinaire, mais on a appris plus tard qu’il appartenait à une espèce en voie de disparition.

Tout a commencé lorsqu’en août 2019, une famille a trouvé un animal dans l’arrière-cour de leur maison. En raison de sa taille et de ses caractéristiques, on croyait que c’était un chien qui avait échappé à une mort certaine. Cependant, il y avait aussi des gens qui pensaient que cela pouvait être un renard.

Dans le sillage de la polémique, «Wandi», comme il a été baptisé, il a été emmené dans un centre vétérinaire. C’est ainsi que l’Australian Dingo Foundation a confirmé que l’animal était en effet «un dingo pur à 100% des Victoria Highlands».

Lyn Watson, directeur de la fondation, a déclaré à BBC News, a indiqué que ces animaux, de la soi-disant race alpine, sont “très proches de l’extinction”. Cela dit, l’organisation a indiqué que «Wandi» fera partie de son programme de sélection, «fournissant de nouveaux gènes pour augmenter la force et la diversité» de la population de dingos purs dans le sanctuaire de l’institution.

Des milliers d’internautes en Facebook ils ont été surpris par le fait, car ils ne s’attendaient pas à ce qu’un tel animal puisse tomber du ciel dans une maison, se libérant des griffes d’un aigle. L’histoire de ce dingo a fait le tour du monde, devenant rapidement virale.

Dingo (Canis lupus dingo)

le dingo (Canis lupus dingo) est une sous-espèce de loup d’Australie. Il est généralement décrit comme un chien sauvage australien, mais il n’est pas limité à l’Australie et n’est pas originaire d’Australie. Les dingos modernes se trouvent dans toute l’Asie du Sud-Est, généralement dans de petits troupeaux dans les forêts naturelles, et en Australie, en particulier dans le nord.

En raison du croisement avec des chiens introduits par les Européens, la race pure des dingos est en déclin. Au début du 20e siècle, un tiers des dingos étaient des croisements entre les dingo et les chiens domestiques, et bien que le processus de croisement ait été moindre dans les régions plus reculées, l’extinction de la sous-espèce est considérée comme inévitable.

Bien que la protection des dingos soit en vigueur dans les parcs nationaux fédéraux, les zones du patrimoine mondial, les réserves autochtones et le territoire de la capitale australienne, les dingos sont classés comme nuisibles dans d’autres zones. L’absence de la même protection dans tout le pays signifie que dans de nombreuses régions, ils sont piégés ou empoisonnés, qui a causé, avec hybridation avec des chiens domestiques, que la cote du taxon a été augmentée de «faible risque» à «vulnérable» en 2004 par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles).

Les dingos peuvent-ils être des animaux de compagnie?

le dingo C’est une sous-espèce de loup qui est plus facile à apprivoiser que les loups de l’hémisphère nord. Les chiots Dingo ne sont disponibles qu’en Australie et il est illégal de les exporter. Les chiots peuvent coûter de 500 AU $ à 1000 AU $.

Ils ont des caractéristiques à la fois des loups et des chiens modernes, et on pense que leur apparence est similaire à celle du prédécesseur des chiens d’aujourd’hui.

Bien que les dingos soient en meilleure santé que la plupart des chiens domestiques et qu’ils n’aient pas l ‘«odeur de chien» caractéristique, ils peuvent devenir très gênants pendant leur reproduction annuelle ou leur cycle de chaleur. Les mâles, en particulier, tenteront de s’échapper pour trouver un compagnon. Certains aborigènes empêchent la fuite d’un dingo qu’ils ont adopté avec la pratique agressive de se casser les pattes avant.

Pour sa part, les Aigles Ce sont les oiseaux prédateurs les plus puissants connus, capables de prendre leur envol avec des proies lourdes entre leurs griffes et dotés d’une vue extrêmement vive qui leur permet de détecter leurs proies à distance.

