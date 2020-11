Les critiques du gouvernement social-communiste viennent de tous les fronts, également du sport. Une personne qui s’est opposée à de nombreuses mesures et décisions désastreuses de l’exécutif concernant la crise des coronavirus a été Alfonso Reyes, ancien basketteur et aujourd’hui président de l’Association des joueurs de basketball professionnels (ABP).

Un Alfonso Reyes qui au cours des dernières heures s’est déchaîné sur Twitter et est même devenu viral pour avoir distribué plusieurs zascas à Fernando Simón, Alberto Garzón et au gouvernement lui-même pour la gestion de la deuxième vague d’une pandémie qui frappe notre pays en termes de santé et d’économie. «411 vit aujourd’hui. Combien de temps abuserez-vous de notre patience? », Il a répondu aux déclarations du directeur du Centre de Coordination des Alertes et Urgences Sanitaires: «On constate une nette stabilisation ces derniers jours. Nous ne savons pas s’il va être maintenu, nous l’espérons.

Les incohérences et les mensonges, à long terme, sont beaucoup plus nuisibles que la vérité brute, aussi douloureuse soit-elle.

Exemple pratique: il n’y avait pas de masques et la TVA ne peut pas être baissée pour ne pas abaisser la perception, au contraire ils sont inutiles et l’Europe nous interdit de baisser sa taxe. – Alfonso Reyes (@ alfreyes14) 10 novembre 2020

Un Alfonso Reyes qui a également lancé un darder à l'exécutif pour son 'ministère de la vérité' et la mauvaise explication de celui-ci par Alberto Garzón, Ministre de la Consommation, qui a déclaré ceci: "Il ne s'agit pas de censurer quoi que ce soit, il s'agit de savoir que si quelqu'un comme Trump sort en disant qu'il faut boire de l'eau de Javel contre le coronavirus, nous avons des outils pour lutter contre ces fausses nouvelles." Reyes a répondu avec ironie: «Heureusement, ils l'ont prévenu parce que chaque matin je me jette un verre d'eau de Javel avec du chinchón dans mon café. Mon triphasique particulier ».

Un Alfonso Reyes qui a également lancé un darder à l’exécutif pour son ‘ministère de la vérité’ et la mauvaise explication de celui-ci par Alberto Garzón, Ministre de la Consommation, qui a déclaré ceci: “Il ne s’agit pas de censurer quoi que ce soit, il s’agit de savoir que si quelqu’un comme Trump sort en disant qu’il faut boire de l’eau de Javel contre le coronavirus, nous avons des outils pour lutter contre ces fausses nouvelles.” Reyes a répondu avec ironie: «Heureusement, ils l’ont prévenu parce que chaque matin je me jette un verre d’eau de Javel avec du chinchón dans mon café. Mon triphasique particulier ».